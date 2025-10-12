La policía de Delhi intensifica las patrullas antes de la temporada festiva







El policía de delhi llevaron a cabo un «Gasht General» (patrullaje intensificado) en toda la ciudad en los 15 distritos de la capital nacional antes de la temporada festiva, dijeron funcionarios, informó la agencia de noticias PTI.

Oficiales superiores se unieron al personal policial regular en el ejercicio, cuyo objetivo es garantizar la ley y el orden, controlar las infracciones de tránsito y mantener la seguridad pública, dijeron. El patrullaje se llevó a cabo durante la noche del sábado y domingo.

El comisionado de policía de Delhi, Satish Golcha, visitó varios piquetes y zonas barricadas para evaluar las operaciones en curso e interactuar con los agentes de servicio.

Golcha visitó lugares clave, incluidos ITO y Shakarpur, y luego llegó al Frontera de Ghazipurdonde discutió los arreglos de seguridad a nivel del suelo con el personal, dijo la policía. Luego se dirigió hacia Hazrat Nizamuddin para continuar con las inspecciones, según los funcionarios.

DCP (Este) Abhishek Dhania dijo que los principales objetivos del General Gasht son garantizar la seguridad en toda la ciudad, monitorear áreas oscuras y vulnerables, verificar infracciones de tránsito e identificar delincuentes conocidos que operan en varias localidades, informó PTI.

«Esta iniciativa mejora la visibilidad de la policía y garantiza a los residentes su seguridad durante la temporada festiva», dijo, informó PTI.

Durante el patrullaje nocturno, los agentes llevaron a cabo controles de vehículos en múltiples puntos, incluidos Punjabi Bagh, Rohtak Road y Kotla Mubarakpur, con barricadas temporales instaladas en ubicaciones estratégicas. El ejercicio contó con la coordinación entre la policía local y la policía de tránsito para garantizar un movimiento fluido del tráfico y al mismo tiempo hacer cumplir los controles, dijeron las autoridades.

Un oficial superior dijo: «La idea es permanecer muy visible y alerta en toda la ciudad, para disuadir la actividad criminal y responder rápidamente a cualquier incidente adverso. Nuestra presencia en las calles, especialmente de noche, tiene como objetivo tranquilizar al público y mejorar la visibilidad de las fuerzas del orden», informó PTI.

DCP (Norte) Raja Banthia transmitió saludos al público por una temporada festiva feliz y segura y pidió a los ciudadanos que informen de inmediato cualquier actividad sospechosa.

«La cooperación de los residentes es clave para mantener la paz. Nuestros equipos están en alerta máximapero la información oportuna por parte del público marca una gran diferencia», afirmó.

Se revisaron las disposiciones de seguridad en puntos clave, incluida la frontera de Ghazipur y Peeragarhi, y oficiales superiores supervisaron el despliegue del personal y el funcionamiento de los piquetes. Según los funcionarios, los equipos patrullaron en motocicletas, revisaron vehículos e interrogaron a personas en áreas identificadas como vulnerables.

La policía de Delhi pidió a los ciudadanos que permanezcan atentos e informen de movimientos o actividades sospechosas para ayudar a las autoridades a mantener orden público.

(Con aportes de PTI)





Fuente