La policía de Delhi desmantela una unidad de fabricación y envasado de aceite de motor falsificado







Delhi Policía ha afirmado haber desmantelado una fábrica ilegal que fabricaba y envasaba aceite lubricante falsificado bajo las etiquetas de marcas de automóviles de renombre con el arresto de su autor intelectual.

«Se incautaron alrededor de 4.000 litros de aceite falsificado, así como máquinas utilizadas para sellar, calentar y etiquetar. Los acusados ​​adquirieron aceite crudo y material de embalaje en los mercados locales y vendieron los lubricantes falsos a talleres y minoristas a precios reducidos», dijo un oficial de policía el lunes.

El acusado, Naveen Singhal (50), de Shahdara, dirigía la fábrica desde unas instalaciones en el noreste. Delhi Gokulpuri junto con cuatro trabajadores procedentes de Uttar Pradesh, dijo.

A partir de un aviso, un equipo policial allanó el local en presencia de un representante de una empresa privada y descubrió una operación de falsificación a gran escala.

La policía dijo que la unidad se dedicaba a rellenar y envasar aceite lubricante de calidad inferior utilizando contenedores duplicados, pegatinas y hologramas de marcas líderes. marcas.

El oficial dijo además que el acusado pasó las existencias como genuinas o excedentes. Cada mes, el negocio producía entre 8.000 y 10.000 litros de aceite falsificado, ganando casi 5 lakh de rupias.

La policía dijo que Singhal ha estado involucrado en hechos similares. ilegal desde 2004 y tiene tres casos anteriores, incluidos dos en virtud de la Ley de Derecho de Autor, registrados en su contra en el noreste de Delhi.

Se están llevando a cabo más investigaciones, añadió la policía.

