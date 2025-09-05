La policía de Delhi arresta a dos por ayudar a Rs 6.4 millones de rupias fraude en el mercado de valores







Dos hombres fueron arrestados por supuestamente facilitar una ruptura múltiple estafa del mercado de valores Al proporcionar sus cuentas bancarias a los cibercriminales interestatales, dijo el viernes un funcionario.

El acusado, Mohammad Asim Ali Khan de Uttarakhand y Rushikesh Jaywant Kamble de Maharashtra, actuó como «proveedores de cuentas profesionales» para las redes organizadas de delitos cibernéticos que engañaron a los inversores a través de fondos falsos de OPI y esquemas de inversión en el mercado de valores de alta retorno, dijo.

Según la policía, las víctimas fueron atraídas a través de grupos de redes sociales para que descargaran aplicaciones comerciales falsas y luego persuadieron para transferir grandes sumas de dinero.

Los fondos de los inversores se enrutaron a través de cuentas bancarias en capas, un método utilizado para lavar el dinero a través de múltiples cuentas para dificultar la fuente de rastrear.

«Cada vez que las víctimas buscaban retiros, el estafadores los bloqueó. El sindicato había engañado a los inversores de casi Rs 6.40 millones de rupias. Los arrestos han interrumpido los canales financieros utilizados por los sindicatos cibernéticos para lavar el dinero recaudado a través de esquemas de inversión fraudulentos «, dijo el funcionario.

La policía dijo que en un caso, registrado en la celda especial, un demandante alegaba ser engañado de Rs 5.93 millones de rupias. Una sonda técnica reveló que al menos 33 cuentas de primera capa se usaron para desviar el dinero.

Entre ellos estaban los detalles bancarios vinculados al acusado Asim Ali Khan, a través del cual se facilitaron las transacciones por valor de Rs 66 lakh. Su cuenta fue encontrada vinculada con ocho quejas del Portal de Informes Nacionales de Crimen Cyber ​​(NCRP).

En otro caso, registrado en Cyber ​​East policía Estación, un demandante alegó ser engañado por Rs 46.66 lakh. Las investigaciones revelaron ocho cuentas de primera capa, incluidas las operadas por Kamble, quien supuestamente manejó transacciones fraudulentas de Rs 6.71 lakh.

Sus dos cuentas estaban vinculadas a hasta 78 quejas de NCRP, dijo la policía.

Durante el interrogatorio, ambos hombres admitieron haber abierto repetidamente las cuentas bancarias y entregar el acceso completo, incluidos los libros de cheques, las tarjetas de cajeros automáticos, las credenciales de banca por Internet y las tarjetas SIM, a sus manejadores para una comisión.

«Estas cuentas fueron vitales para recibir y capas de ingresos por fraude, protegiendo así a los autores intelectuales de la raqueta de la detección directa», dijo un oficial de policía.

Los investigadores descubrieron que Khan fue reservado anteriormente en un caso de delito cibernético en Kurukshetra, HaryanaMientras Kamble estuvo involucrado en un caso del Departamento de Detective Cyber ​​Crime en Hyderabad.

Sus antecedentes los establecieron como delincuentes reincidentes y facilitadores de confianza, agregó la policía.

La policía dijo además que se han identificado varias cuentas más vinculadas a la raqueta. Se están realizando esfuerzos para congelarlos y rastrear los manejadores y otros coacusados. Una investigación adicional está en curso.

