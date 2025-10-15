La policía de Calcuta arresta a un adolescente de 19 años por violar a una menor







policía de calcuta arrestaron a un hombre de 19 años por presuntamente violar a una menor con la que tenía una relación, lo que provocó su embarazo, dijeron las autoridades el miércoles.

El acusado, residente de Garden Reach en el distrito South 24 Parganas, fue detenido frente a su residencia el 13 de octubre a las 2 am.

El funcionario dijo que el caso se registró inicialmente el 28 de septiembre en la comisaría de South Port luego de que se recibió una denuncia vía correo electrónico del padre de la niña, alegando que el acusado, que tenía una relación con la víctima, había agredido sexualmente a su hija de 15 años en varios lugares.

Según un funcionario, la denuncia se presentó posteriormente en persona en la comisaría, lo que dio lugar a la presentación formal de una FIR en virtud del artículo 6 de la Ley de Protección de Niños contra Delitos Sexuales (POCSO), leída junto con el artículo 64(2)(m) de la Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

El acusado ha sido remitido al tribunal competente, añadió la policía.

Se están realizando más investigaciones sobre el caso.

El incidente se produjo a raíz de otro incidente ocurrido el 10 de octubre, cuando un estudiante de segundo año de una facultad de medicina privada fue presuntamente violado en grupo por la noche en el área de Durgapur, en Bengala Occidental. El superviviente es de Jaleswar, Odisha.

Anteriormente, la violación en grupo había provocado una indignación masiva: el Partido Bharatiya Janata acusó al gobierno de Mamata Banerjee de no proteger a las mujeres, mientras que el gobernante TMC criticó duramente al BJP por supuestamente politizar el incidente.

Mientras tanto, Policía de Bengala Occidental había arrestado a cinco acusados ​​en relación con el presunto incidente de violación en grupo y los presentó ante un tribunal el lunes.

