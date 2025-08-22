La policía de Brasil acusa a Bolsonaro de tomar USD 5 millones, el lavado de dinero sospechoso







La policía federal brasileña acusa al ex presidente Jair Bolsonaro de recibir grandes sumas de dinero sin una justificación aparente entre marzo de 2023 y febrero de 2024, según los documentos obtenidos por Associated Press, lo que potencialmente se suma a los problemas legales del ex ex líder.

Los investigadores dicen que el organismo de control financiero de Brasil sospecha que tiene un caso de lavado de dinero que involucra a Bolsonaro, quien a principios de septiembre enfrentará el veredicto y la fase de sentencia de su juicio por un supuesto complot de golpes de estado.

El ex presidente podría enfrentar otro juicio si el Fiscal General decide acusarlo de acusaciones de obstrucción de la justicia. Bolsonaro no hizo comentarios de inmediato sobre la última acusación, pero en el pasado ha afirmado que está siendo perseguido políticamente por el gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

Los nuevos documentos, obtenidos por la AP el jueves, se sumaron a una investigación de obstrucción de justicia de 170 páginas de largo alegando que Bolsonaro recibió más de 30 millones de reales brasileños ($ 5 millones), la mayoría sin justificación aparente, junto con débitos de casi la misma cantidad durante ese período.

Fue presidente del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022. El AP tuvo acceso a los documentos, que fueron enviados al país. Tribunal Supremo. Gran parte de la información del organismo de control financiero proviene del banco estatal Banco do Brasil.

Casi 20 millones de reales ($ 3.48 millones) supuestamente provienen de más de 1.2 millones de transacciones directas llamadas PIX. Bolsonaro gastó una cantidad similar en inversiones durante el período. Los documentos también mostraron que el ex presidente gastó dinero en transferencias bancarias, pago de resbalones de depósito, retiros y operaciones de intercambio.

La policía federal de Brasil dice en los nuevos documentos que Bolsonaro y su hijo Eduardo usaron «varias maniobras para difundir el origen y el destino de los recursos financieros, con el objetivo de financiar y apoyar las actividades de la naturaleza ilegal del legislador (Eduardo Bolsonaro) que viven en el extranjero».

Anteriormente, los abogados de Bolsonaro dijeron que estaban sorprendidos por la decisión de la Policía Federal de acusarlo formalmente de obstrucción de la justicia. La investigación de la policía federal reveló el miércoles que Bolsonaro consideró buscar asilo político en Argentina El año pasado y que continuó comunicándose con los aliados en las últimas semanas a pesar de las medidas de precaución que ahora lo obligan a estar bajo arresto domiciliario.

El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, dijo a los abogados de Bolsonaro el miércoles que tenían 48 horas para explicar por qué el ex presidente no estaba cumpliendo con las medidas establecidas para su orden de arresto domiciliario.

Los abogados de Bolsonaro negaron cualquier irregularidad en ese caso. «Nunca hubo incumplimiento con ninguna medida de precaución previamente impuesta», dijeron los abogados en un comunicado, en el que agregaron que aclararán las recientes acciones de Bolsonaro a los de Moraes de manera oportuna.

También el jueves, uno de los abogados de Bolsonaro dijo en una entrevista televisiva que el ex presidente nunca consideró seriamente buscar asilo político en Argentina. Paulo Cunha Bueno dijo a TV Globonews que Bolsonaro recibió ‘todo tipo de sugerencias’ a medida que avanzaban las investigaciones sobre él.

`Alguien le envió esa solicitud de asilo en febrero de 2024. Podría haber ido, pero no lo hizo. No lo quería y no estaba en arresto domiciliario ni en monitoreo de tobillo. Tenía todas las condiciones que huir y no lo hizo «, dijo Cunha.

Bolsonaro afirmó en un documento de 33 páginas a Milei que estaba siendo perseguido políticamente en Brasil, los documentos obtenidos por el espectáculo de la Policía Federal. Ambos son partidarios firmes de Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, quien recientemente ha repetido algunas de las afirmaciones del ex presidente en su decisión de imponer aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas.

Bolsonaro tuvo su pasaporte incautado por la Corte Suprema de Brasil el 8 de febrero de 2024. Ha tratado repetidamente de recuperarlo, incluso antes de la inauguración de Trump a principios de este año. De Moraes rechazó todas las solicitudes ya que el ex presidente es visto como un riesgo de fuga. Manuel Adorni, portavoz de Milei, dijo que el gobierno argentino aún no ha recibido nada.

Un veredicto y una sentencia en el juicio de golpes de estado vendrán de un panel de los cinco jueces de la Corte Suprema. Están programados para anunciar sus fallos entre el 2 y el 12 de septiembre. Los nuevos hallazgos no serán parte de esa decisión.

