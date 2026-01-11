La policía de Bihar desmantela una banda de fraude cibernético que atraía a hombres con ofertas de trabajo falsas de 10 rupias







La policía de Bihar ha desmantelado una banda de fraude cibernético que supuestamente engañaba a los hombres atrayéndolos con ofertas falsas de hasta 10 rupias lakh por embarazar a mujeres sin hijos. La estafa fue descubierta por Nawada. Policía cibernética.

Según la policía, los acusados ​​utilizaron plataformas como Facebook y WhatsApp para difundir anuncios con nombres como “All India Pregnant Job”, “Playboy Service” y esquemas de préstamos falsos como “préstamos baratos del SBI” para atraer víctimas.

La policía dijo que la pandilla prometió a los hombres hasta 10 rupias lakh por el “trabajo” de embarazar a mujeres sin hijos y afirmó que incluso si fallaban, recibirían la mitad de la cantidad. A las víctimas se les mostraron fotografías de modelos femeninas y se las atrajo con promesas de sexo gratis y recompensas financieras.

Sin embargo, antes de que pudiera celebrarse cualquier reunión, se pidió a las víctimas que pagaran “cargos iniciales” de hasta 799 rupias en concepto de derechos de inscripción, reservas de hotel y otros gastos. Las demandas de dinero continuaron hasta que las víctimas se dieron cuenta de que habían sido engañadas.

El superintendente de policía Abhinav Dhiman dijo que Equipo Especial de Investigación (SIT) arrestó a un acusado, identificado como Ranjan Kumar, residente de Nawada. Un menor también ha sido detenido en relación con el caso. Se han recuperado cuatro teléfonos móviles utilizados en el fraude. Se ha registrado un caso en virtud de las secciones pertinentes de Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) y la Ley de Tecnología de la Información.

Las autoridades dijeron que muchas víctimas no denunciaron el fraude de inmediato por temor al estigma social. Anteriormente se informó de varios casos de fraude cibernético que utilizaron un modus operandi similar en el distrito de Nawada, en los que las víctimas fueron chantajeadas y extorsionadas. «La pandilla ha estado activa durante un año y creemos que han estafado a cientos de personas, pero hasta ahora nadie se ha presentado a quejarse, posiblemente por vergüenza», dijo un funcionario a la BBC.

Nishu Mallik, superintendente adjunto de la policía y responsable de la comisaría cibernética de Nawada, ha hecho un llamamiento al público para que no se deje engañar por ofertas tan inusuales y tentadoras que circulan en las redes sociales y para que denuncie cualquier actividad sospechosa a la policía. policía inmediatamente. «Los empleadores legítimos nunca exigen tarifas de registro o procesamiento», dijo un funcionario.

799 rupias

Cuotas de inscripción solicitadas a las víctimas para el trabajo

