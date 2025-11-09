La policía daña las instalaciones del hotel en Ambon arrestado por Propam Polda Maluku

Ambón, VIVA – Un miembro de la policía de Maluku, Aipda RP, fue arrestado por personal de propam de la policía de Maluku, sospechoso de estar involucrado en una pelea y dañar las instalaciones del hotel en Almira Guest House, Ambon, el jueves (11/6/2025).

El incidente comenzó cuando Aipda RP se encontraba frente al Hostal Almira junto a varios compañeros. En ese momento, reprendió a un motociclista que pasaba por delante del lugar. El conductor resultó ser un huésped del Almira Guest House. La reprimenda provocó una pelea entre los dos.

Insatisfechos con este incidente, Aipda RP y varios de sus colegas ingresaron al área de la Casa de Huéspedes para buscar a sus oponentes. Sin embargo, al no encontrar a la persona que buscaban, Aipda RP presuntamente dañó las instalaciones de la casa de huéspedes, incluido el mostrador de recepción y las vitrinas.

El propietario de Almira Guest House, que se sintió agraviado, lo denunció al Call Center 110. Siguiendo el informe, el personal de la policía de la isla de Ambon junto con la subdivisión de Paminal Bidpropam de la policía de Maluku fueron directamente a la escena del crimen (TKP) y aseguraron el Aipda RP.

El jefe de policía de Propam de Maluku, el comisionado Pol Indera Gunawan, confirmó que había llevado a cabo una inspección de Aipda RP y pidió aclaraciones al propietario de la casa de huéspedes y a varios testigos en el lugar.

«Con respecto a las acciones cometidas por estos miembros individuales, la Policía Regional de Maluku a través de Bidpropam las procesará de acuerdo con las disposiciones legales y las normas disciplinarias aplicables», enfatizó la jefa de la División Propam de la Policía de Maluku, comisionada de policía Indera Gunawan, el sábado (11/08/2025).

Mientras tanto, el inspector general jefe de la policía de Maluku, Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, enfatizó el fuerte compromiso de su institución para defender la disciplina y la supremacía de la ley dentro de la Policía Regional de Maluku.

«Todo miembro del personal de la policía de Maluku del que se demuestre que ha cometido una infracción o un acto delictivo será procesado y tratado con firmeza de conformidad con las normas legales aplicables. No habrá tolerancia para las violaciones que empañen el buen nombre de la institución de la Policía Nacional», dijo el jefe de la policía regional de Maluku.

La aplicación de la ley sin discriminación hacia sus propios miembros es un reflejo de la valentía y madurez de la institución para avanzar hacia una Policía humanista, transparente y justa.