La policía convoca al comité Isra Miraj que invita a cantantes con poca ropa

VIVA – Un vídeo que graba la actuación de una cantante dangdut bailando eróticamente en el escenario en el contexto de un evento conmemorativo. Isra Miraj Profeta Muhammad SAW viral en las redes sociales.

El incidente ocurrió en la aldea de Parangharjo, distrito de Songgon, Banyuwangi el viernes 9 de enero de 2026 por la tarde.

En el video que circula, se puede ver a una cantante vestida con ropa negra bastante reveladora bailando en el escenario.

Detrás de él, se veía una pancarta que decía la conmemoración del Isra Miraj del Profeta Muhammad SAW, mientras que los músicos parecían vestir ropas religiosas.

También se vio a un hombre subiendo al escenario y bailando con la cantante. cantante. Al otro lado del escenario también se vio a otros cantantes esperando su turno para actuar. ropa minima.

En respuesta a esto, el jefe de policía de Songgon, AKP, Puji Wahyono, aseguró que su partido tomaría inmediatamente medidas de aclaración. El comité de conmemoración de Isra Miraj fue convocado a la jefatura de policía de Songgon para solicitar información oficial sobre el incidente.

«Inmediatamente llamamos al comité para pedir aclaraciones. Porque los permisos que recibimos eran sólo para las actividades de Isra Miraj», dijo AKP Puji Wahyono, el lunes 19 de enero de 2026, citado por tvOnenews.

El comunicado enfatizó que administrativamente las actividades registradas y reportadas a la policía eran eventos religiosos. No había ningún permiso separado que enumerara la agenda de entretenimiento musical que luego se registró y circuló ampliamente en las redes sociales.

El presidente del Comité Isra Miraj, Hadiyanto, confirmó que habrá actuaciones de música en vivo. Sin embargo, enfatizó que este entretenimiento no estaba incluido en la serie principal de eventos en conmemoración de Isra Miraj.

Como forma de responsabilidad, el comité también ha proporcionado una aclaración oficial a través de un vídeo grabado en la jefatura de policía de Songgon. Esta aclaración tiene como objetivo aclarar el contexto del incidente, así como reducir la conmoción que ya se ha desarrollado en los espacios públicos.