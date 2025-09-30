La policía consulta a los chefs al jefe de SPPG relacionado con la intoxicación masiva de los estudiantes de Rebo de Pasar SDN 01, MBG, MBG

Yakarta, Viva – Cinco personas examinado Como testigo del misterio de la acusación envenenamiento alimentos nutritivos gratis (Mbg) que hace 20 alumno SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, East Yakarta.

Aquellos que son examinados a partir del chef, la entrega de alimentos, la escuela, hasta el jefe de la Unidad de Servicio de Referencia Nutricional (Sppg). El jefe de policía de Pasar Rebo, comisionado de policía adjunto I Wayan Wijaya, dijo que su partido inmediatamente se movió rápidamente. Incluso se han asegurado muestras de alimentos para su examen.

«Hubo cinco cuestionados», dijo Wayan a los periodistas el martes 30 de septiembre de 2025.

Según la investigación inicial, el culpable de presunto envenenamiento conduce al menú de fideos fritos que se distribuye como desayuno. Los estudiantes comieron un total de 240 cajas Mbg que contenían fideos fritos, huevos fritos de tortilla, capacina y fresas esa mañana. Poco después, docenas de estudiantes se quejaron de dolor abdominal, náuseas, vómitos, hasta que marean.

«Los niños después del ejercicio están terminados en 7 consumidores de menús. Después de comer, hay vómitos, luego el maestro inmediatamente detiene las comidas en general», dijo.

Se registraron hasta 20 estudiantes experimentando síntomas de náuseas, vómitos, dolor abdominal a mareos. Cinco de ellos incluso tuvieron que ser llevados a la sala de emergencias en el Hospital Regional de Pasar Rebo para recibir tratamiento adicional.