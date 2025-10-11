La policía confirma que la terapeuta asesinada en el sur de Yakarta no estaba embarazada

Jacarta – La policía revela nuevos hechos detrás de la muerte. terapeuta mujer RTA encontrada en un terreno baldío perteneciente a Furniture Company, Pejaten, sur de Yakarta, el jueves 2 de octubre alrededor de las 05:00 WIB.

El jefe de la Unidad Satreskrim PPA de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, AKP Citra Ayu, confirmó que la víctima fallecido no embarazada. Así lo descubrió cuando su grupo acompañó el proceso de autopsia del médico.

«Todavía estamos esperando los resultados oficiales, pero cuando acompañamos el proceso de autopsia, el médico explicó que la víctima no estaba embarazada y nunca había estado embarazada», dijo Citra a los periodistas el sábado 11 de octubre de 2025.



Se cree que el lugar donde se encontró el cuerpo de la mujer es un terapeuta.

Mientras tanto, Citra dijo que hasta el momento la policía seguía esperando la causa de la muerte de la víctima.

«La causa de la muerte y el estado del cuerpo aún están a la espera de los resultados de la autopsia, pero hasta el momento lo que se sabe es que la interesada no estaba embarazada», explicó Citra.

Para su información, el descubrimiento del cuerpo de la víctima se produjo en un terreno baldío perteneciente a Furniture Company, que está justo al lado del edificio TIKI Pejaten, en el sur de Yakarta, el jueves 2 de octubre alrededor de las 05.00 horas.

«Es cierto (se encontró el cuerpo de una mujer)», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, AKBP Ardian Satrio Utomo.

Según Ardian, la policía sospecha firmemente que la víctima se cayó desde el último piso del edificio Delta Spa.

A partir de los resultados de la escena del crimen (TKP), se encontraron huellas en la pared del edificio de al lado, lo que indica que la víctima había caminado hasta el área exterior del edificio antes de finalmente caer.

«Todavía sospechamos si saltó o cayó. Según los resultados preliminares, logró trepar hasta la siguiente pared. En el edificio contiguo están las plantas de sus pies», dijo Ardian.

Tvonews / Aerosol AR