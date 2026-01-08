La policía confirma la llamada terrorista al profesor de la UGM Zainal Arifin Mochtar por fraude

YogyakartaVIVA – La policía de la ciudad de Yogyakarta confirmó el terrorismo. teléfono experimentado por un profesor de la Universidad Gadjah Mada (UGM) profesor Zainal Arifin Mochtar Esto es un fraude y no fue llevado a cabo por miembros de la policía.

Lea también: El profesor de la UGM, Zainal Arifin Mochtar, fue aterrorizado por teléfono y amenazado con arrestarlo



La jefa de policía de Yogyakarta, Eva Guna Pandia, dijo que los resultados del control confirmaron que el número de teléfono utilizado por el terrorista no pertenecía a ningún miembro de la policía de Yogyakarta.

«Después de que lo comprobamos, resultó que su dirección estaba en Cirebon. Por lo tanto, se podría decir que quienes llamaron al profesor eran fraudes, estafadores», dijo.

Lea también: Mahfud MD impugna al tribunal con respecto al diploma de Jokowi después de que el canciller de la UGM compareciera nuevamente después de que la IA del campus se volviera viral





El experto en derecho constitucional Zainal Arifin Mochtar Foto : Instagram @zainalarifinmochtar

Hasta ahora, Pandia dijo que su partido no se había comunicado directamente con el profesor Zainal Arifin Mochtar o conocido familiarmente como Uceng sobre el terrorismo telefónico.

Lea también: Mahfud MD responde al rector de la UGM que apareció nuevamente después de que el campus de AI se llenara de gente por el diploma de Jokowi



Sin embargo, la policía de Yogyakarta declaró que se coordinaría inmediatamente con el interesado para investigar este incidente.

«Por el momento no nos hemos comunicado con el profesor Uceng. Más adelante, tal vez nos comuniquemos con él», dijo.

Pandia añadió que la policía de Yogyakarta también hará un seguimiento del caso porque vía telefónica el autor supuestamente afirmó ser miembro de la Policía Nacional.

«Más tarde coordinaremos inmediatamente con el profesor Uceng, por supuesto, cuál es el problema, qué tipo de llamada telefónica, haremos un seguimiento más tarde», dijo.

Anteriormente, el viernes 2 de enero, Zainal Arifin Mochtar subió a su cuenta de Instagram que recibió una llamada intimidante de un número desconocido a nombre de la policía.

«Acabo de recibir esta llamada. Afirmando ser de la policía de Yogyakarta, pidiendo presentarse inmediatamente y traer su KTP, de lo contrario será arrestado inmediatamente», escribió Zainal en su carga. (Hormiga)