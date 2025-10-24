La policía camboyana arresta a 57 surcoreanos por presuntos enlaces de estafa en línea







La policía camboyana dijo el jueves que arrestó a 57 Nacionales de Corea del Sur. por presuntos vínculos con una organización estafadora en línea en el país del sudeste asiático.

Los arrestos se produjeron el miércoles cuando la policía allanó un edificio en las afueras de la capital, Phnom Penh. La policía encontró a 86 personas trabajando en el complejo, incluidos 57 surcoreanos y 29 chinos, según un comunicado del jueves de la Secretaría de la Comisión para la Lucha contra las Estafas en Línea de Camboya.

Un grupo visitante de legisladores surcoreanos acompañó la redada. La delegación, encabezada por Kim Seok-ki, llegó a Camboya el martes como parte de una inspección parlamentaria in situ sobre informes de presuntas estafas laborales, confinamiento ilegal y tortura de ciudadanos surcoreanos en Camboya.

Es la segunda delegación reciente de Corea del Sur que visita Camboya después de un grupo la semana pasada encabezado por el Viceministro de Relaciones Exteriores, Kim Jina. La semana pasada, Camboya repatrió a unos 50 surcoreanos.

