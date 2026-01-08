La policía atrapa al doctor Richard Lee con múltiples artículos y lo amenaza con 12 años de prisión

Jacarta – Médico de belleza Richard Leeamenazado con una pena severa de hasta 12 años prisióncola terminada sospechar en caso presuntas violaciones en el ámbito de la salud y la protección del consumidor.

Lea también: Después de ser interrogado como sospechoso, ¡Richard Lee todavía puede volver a casa! Razones por las que la policía está asombrada



La razón es que los investigadores Policía Metro Jaya enredó a Richard Lee con capítulo en capas. Uno de ellos es el artículo 435 junto al artículo 138 Párrafo 2 de la Ley Número 17 de 2023 en Materia de Salud. Así lo reveló el jefe de la Subdivisión de Información Pública de Bidhumas Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Reonald Simanjuntak.

«Lo cual se castiga con hasta 12 años de prisión o una multa máxima de 5.000 millones de euros», dijo el jueves 8 de enero de 2026.

Lea también: ¡Drama de investigación como sospechoso! 10 horas de búsqueda para 73 preguntas, Richard Lee Falls



La cosa no quedó ahí, Richard también fue acusado de otros artículos relacionados con la protección del consumidor. Se le acusó del artículo 62, párrafo 1, en relación con el artículo 8, párrafo 1, y/o del artículo 9, párrafo 1, de la Ley Número 8 de 1999 sobre Protección del Consumidor.



Médico de belleza Richard Lee

Lea también: ¡El Metro de Polda se calienta! Médico vigila la investigación de Richard Lee e insta a la policía a detenerlo de inmediato



«Condenado a una pena máxima de prisión de 5 años y una multa máxima de 2.000 millones de euros», dijo.

Como se informó anteriormente, la policía de Metro Jaya confirmó que hasta la fecha el médico de belleza Richard Lee no ha sido arrestado a pesar de que tiene estatus de sospechoso en un caso de presuntas violaciones en el sector de la salud y la protección del consumidor.

El jefe de la Subdivisión de Información Pública de Bidhumas Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Reonald Simanjuntak, explicó que no hubo arrestos porque los investigadores evaluaron que la actitud de Richard Lee todavía era cooperativa durante el proceso legal en curso.

«¿Se ha llevado a cabo la detención? Así que no se ha realizado ninguna detención, sí, el interesado no ha sido detenido», dijo Ronald a los periodistas el jueves 8 de enero de 2026 por la noche.

Para su información, el drama legal entre la doctora detective (Doktif) Dra. Samira Farahnaz y el doctor Richard Lee se está calentando. No sólo se reportan mutuamente, sino que el largo conflicto entre los dos ahora ha arrastrado a Richard Lee a un estatus sospechoso.

La policía de Metro Jaya nombró al médico Richard Lee como sospechoso el 15 de diciembre de 2025. Esta determinación estaba relacionada con informes de presuntas violaciones de la protección al consumidor de productos y tratamientos de belleza informados por Doktif. El informe está registrado con el número LP/B/7317/XII/2024/SPKT Polda Metro Jaya de fecha 2 de diciembre de 2024.

«Transmitimos que la determinación del sospechoso se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2025 contra el hermano RL», dijo el jefe de la Subdivisión de Información Pública de Bidhumas Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Reonald Simanjuntak, el martes 6 de enero de 2026.