La policía arresta en Bekasi a un hombre que llevaba 4,1 kilos de marihuana, presuntamente comprada en las redes sociales

Jacarta – Dirección de Investigación Drogas La policía de Metro Jaya volvió a descubrir un caso de tráfico de estupefacientes. Un hombre con las iniciales MSG fue arrestado en la zona norte de Bekasi, en la ciudad de Bekasi, con pruebas. marihuana con un peso de 4,1 kilogramos.

El arresto se realizó el jueves 9 de octubre de 2025 alrededor de las 21.00 horas frente a la casa en la aldea de Irian, aldea de Teluk Pucung, distrito de Bekasi Norte. Desde este lugar, los oficiales encontraron marihuana seca cuidadosamente envuelta lista para ser distribuida.

«Nosotros, de la Dirección de Narcóticos de la Policía de Metro Jaya, arrestamos a un hombre sospechoso con las iniciales MSG», dijo el Plt. Jefe de la Unidad 5, Subdirección 1, Dirección de Estupefacientes, Polda Metro Jaya, AKP Sigit Frestiyadi, al prestar su declaración, el sábado 11 de octubre de 2025.

Sigit dijo que confiscó evidencia de marihuana con un peso total de alrededor de 4,1 kilogramos.

«Las pruebas que se obtuvieron con éxito son narcóticos de tipo marihuana que pesan 4,1 kilogramos en la zona norte de Bekasi, en la ciudad de Bekasi», explicó.

Añadió que el sospechoso y las pruebas fueron llevados a la Dirección de Investigación de Estupefacientes de la Policía Metro Jaya para un examen más detenido.

«Además, las pruebas y los sospechosos fueron asegurados en la Dirección de Estupefacientes de la policía de Metro Jaya para una mayor investigación», dijo AKP Sigit.

A partir de los resultados de la investigación provisional, se sospecha que el sospechoso obtuvo la marihuana a través de transacciones a través de las redes sociales. Policía Actualmente todavía estamos investigando la red de distribución y la posible implicación de otros actores.