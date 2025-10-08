La policía arresta a un falsificador de pegatinas de vehículos VIP de MotoGP que ha estado en acción desde 2024

Asesinado, EN VIVO – perpetrador falsificación etiqueta engomada para acceso de usuario vehículo personaje en el evento MotoGP 2025 en el Circuito Mandalika, West Nusa Tenggara, se reveló que ha estado en acción desde la temporada de carreras de 2025.

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Mataram, Ipda Imamul Ahyar en Mataram, dijo el miércoles que las acciones del perpetrador con las iniciales MSU (33), que vive en Praya, Regencia Central de Lombok, se revelaron a partir de los resultados de la investigación.

«En su confesión, él (MSU) ha hecho pegatinas falsas dos veces en temporadas seguidas de MotoGP, en 2024 y este año», dijo.



Alex Márquez en el Mandalika MotoGP 2025

Ante la policía, MSU admitió haber hecho pegatinas falsas a petición de N y A. Con el motivo de pagar 50 IDR por pegatina, MSU imprimió al menos 100 pegatinas en 2024.

«Este año imprimió más de 240, se agotaron todas», dijo.

Debido al papel y la implicación de otras personas, como N y A, ahora es seguro que Ahyar fue incluido en el desarrollo de la investigación.

«A la vez que determinamos las acciones criminales de MSU, también investigamos el papel de otras personas», dijo.

La policía de Mataram arrestó a MSU en una imprenta en el área de Cakranegara, ciudad de Mataram. Este arresto fue una continuación de un informe del equipo del comité organizador del GP de Indonesia 2025 (ITDC-MGPA) que descubrió la circulación de pegatinas falsas en los vehículos de los espectadores.

El proveedor confirmó que la pegatina era falsa tras un examen más detenido realizado por el equipo del comité organizador del GP de Indonesia 2025 (ITDC-MGPA) en el campo. Existen diferencias en los tipos de hologramas en las pegatinas fabricadas por MSU.

Debido a esta falsificación, el equipo del comité organizador del GP de Indonesia 2025 (ITDC-MGPA) afirma haber sufrido una pérdida de al menos mil millones de IDR. (Hormiga)