La policía arresta a los perpetradores del asesinato de una familia en Indramayu

Bandung, Viva – El caso de una familia enterrada en una en el agujero de la casa en Indramayu comenzó a ser el más fuerte. La Policía Regional de Java Occidental (Polda) arrestó al sospechoso del asesino de Sahroni y cuatro miembros de su familia en la regencia de Indramayu.

«Por lo tanto, se confirma esencialmente que los perpetradores han sido arrestados y planeamos liberar mañana», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de West Java, la comisionada de policía Hendra Rochmawan en Bandung, West Java, lunes (8/9/2025).



Jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Java Occidental, Kombes Pol. Hendra Rochmawan

Hendra explicó que el arresto se llevó a cabo después de que el Equipo de Investigación de la Policía de la Policía de Indramayu celebró una serie de investigaciones e investigaciones para fortalecer la evidencia inicial.

El proceso de investigación también implicó el apoyo del equipo de Inafis, la sede de la Policía Nacional Puslabfor y la Policía Regional de Java Occidental.

«El profesionalismo todavía se prioriza. También presentamos la investigación de SOP y, por supuesto, hay muchas cooperación llevadas a cabo», dijo.

Anteriormente, el caso del descubrimiento de los cinco cuerpos hizo a los residentes y sospechaba que el incidente estaba relacionado con el crimen de robo.

Un residente llamado Ami (35) dijo que estaba conmocionado, cuando descubrió que su vecino fue encontrado muerto en una condición enterrada.

Dijo antes del incidente, dos autos de recogida se detuvieron frente a la casa de la víctima el sábado (80/30) de la mañana. Esto causó el supuesto evento que había ocurrido tres o cuatro días antes de que se encontrara el cuerpo.

Según él, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en un agujero cerca del árbol de jackfruit dentro de la casa.

«Dijo robo. Había cinco víctimas, compuestas por padres, madres, padre, la ley, niños pequeños y bebés de ocho meses», dijo Ami. (ENTRE)