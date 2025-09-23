La policía arresta a 8 actores sospechosos de vender bebés recién nacidos en Medan

MientrasVIVA – Un caso sorprendente ocurrió en la ciudad de Medan después de que la policía reveló la práctica Comprar y vender bebés quien todavía tiene tres días. La Policía Regional de Sumatra North ahora está llevando a cabo una investigación intensiva de ocho personas sospechosas de estar involucrados en la acción atroz.

«El personal todavía está investigando el caso», dijo el jefe de la subdivisión de información de la comunidad Policía regional de Sumatra del Norte El comisionado adjunto de la policía, Siti Rohani, en Medan fue citado por Antara.

Según las declaraciones policiales, los perpetradores consistieron en siete mujeres y un hombre con las iniciales PT, JS, MBS, AM, SR, MS, SSE y BDS. Fueron asegurados por la Dirección de Policía Regional de Sumatra del Norte de Dirección de Investigación Criminal después de realizar una operación de arresto en Padang Bulan Village, distrito de Medan Baru, Medan City.

SITI explicó que los perpetradores fueron acusados ​​bajo el artículo 83 junto con el artículo 76F de la Ley de la República de Indonesia número 35 de 2014 sobre las enmiendas a la ley número 23 de 2002 sobre la protección infantil.

No solo eso, también están sujetos al Artículo 2 de RI Law Número 21 de 2007 sobre la erradicación de delitos Comercio de personas Juncto Artículo 55 del Código Penal.

«Los ocho sospechosos están amenazados con una sentencia máxima de 15 años de prisión», dijo Siti.