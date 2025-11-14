La policía allana la producción de jabón líquido falso que copia marcas famosas en Bekasi, este es el volumen de negocios

BekasiVIVA – Policía descubrir el caso falsificación jabón liquido que utiliza marca-Marca famosa en Bekasi, Java Occidental. A partir de esta divulgación, el jabón líquido falso fabricado por fábricas o industrias domésticas tuvo una facturación de mil millones de IDR.

«Se estima que el volumen de ventas en los 3-4 meses de operación alcanzará los mil millones de IDR», dijo el jefe de policía metropolitana de Bekasi, el comisario de policía Kusumo Wahyu Bintoro en su declaración, el viernes 14 de noviembre de 2025.

Rango Policía metropolitana de la ciudad de Bekasi Inmediatamente arrestaron al sospechoso de iniciales ROH como propietario y operador de una fábrica de jabón líquido de imitación. Los jugadores de ROH producen jabón líquido utilizando materias primas compradas en tiendas de productos químicos habituales.



Jefe de policía metropolitana de la ciudad de Bekasi, comisionado de policía Kusumo Wahyu Bintoro

«Luego, al utilizar una máquina envasadora para copiar marcas conocidas de jabón líquido que son ampliamente conocidas, la comercialización de los productos falsos se realiza a través del comercio electrónico y las redes de ventas en línea», dijo.

Kusumo explicó que el perpetrador había comercializado previamente productos sin marca a los vecinos, pero fue detenido porque no vendían y estaban en la lista negra de ventas en línea, por lo que recurrieron al plagio de marcas.

También enfatizó que este caso fue una grave violación a los derechos del consumidor.

«Los productos que se distribuyen no cumplen con las reglas o regulaciones existentes y claramente plagian marcas. Todavía estamos investigando las ganancias netas obtenidas por los perpetradores, así como la posible participación de otras partes en la red de distribución», dijo Kusumo.

El sospechoso de ROH es sospechoso de violar la Ley Número 8 de 1999 sobre Protección al Consumidor, bajo la amenaza del Artículo 62 Párrafo (1) Juncto Artículo 8 Párrafo (1) letras e, f y h. (Hormiga)

«La máxima amenaza penal por violar este artículo es una pena de prisión de hasta cinco años o una multa de hasta 2.000 millones de IDR», dijo Kusumo.

La policía metropolitana de la ciudad de Bekasi instó al público a tener más cuidado al comprar productos para el hogar y a informar inmediatamente a la policía si encuentran indicios de circulación de productos falsificados.