La policía afirma que los atascos en Yakarta disminuirán en 2025, a pesar de que hay más de 25 millones de vehículos en las carreteras

JacartaVIVA – Año 2025Más de 25 millones de vehículos pasan por Yakarta. Aunque el número de vehículos sigue aumentando, la policía de Metro Jaya afirma que la congestión en la capital está empezando a disminuir gracias a un control sofisticado y a estrategias eficaces de gestión del tráfico.

Lea también: ¡Reveló! La razón por la que 4 personas murieron en familia en un coche en una autopista de peaje por exposición al gas monóxido de carbono



El director de tráfico de Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Komarudin, reveló los últimos datos en el comunicado de fin de año 2025 en la sede de Polda Metro Jaya, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

«Así que los vehículos registrados actualmente en la jurisdicción de Polda Metro Jaya aumentaron un 2,93% de 24.337.790 vehículos, actualmente a finales de año cerró en 25.072.585 vehículos», dijo Komarudin.

Lea también: Hay un coche Subaru listo para ser presentado a principios de 2026



Crecimiento móvil Los pasajeros también fueron muy importantes, alcanzando las 93.621 unidades. «Si asumimos que un vehículo mide 2 metros de largo, se necesitarán alrededor de 180 kilómetros para estacionarlos», afirmó.

Para reprimir las infracciones, la Policía Metro utiliza cámaras e-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement), que se aplican a todos los conductores sin excepción.

Lea también: ¡Las exportaciones de automóviles eléctricos de China se disparan, la industria automotriz occidental comienza a temblar!



«Entonces, quienquiera que use la carretera, independientemente de qué agencia, en qué posición, porque lo que se ataca es el comportamiento de los usuarios. Los vehículos de servicio del TNI, los vehículos de servicio de la Policía, los vehículos de servicio del gobierno regional, cualquiera que cometa una infracción, será automáticamente capturado por la cámara e-TLE. Esto no se puede negociar, no se puede negociar», dijo.

Sin embargo, el número de accidentes de tráfico sigue siendo elevado, principalmente debido a infracciones de los conductores. Para minimizar los riesgos, Polda Metro ha desplegado miles de cámaras en puntos vulnerables a través del programa Mandala Quick Response, para que los agentes puedan responder de forma inmediata ante atascos e incidencias en la vía.

«Controlaremos los tramos de la carretera donde hay congestión, para poder trasladar rápidamente a nuestro personal a los puntos que realmente necesitan tratamiento inmediato», dijo Komarudin.

El exjefe de policía del Metro Central de Yakarta dijo además que el programa había demostrado ser eficaz para reducir los atascos. «Con esta aplicación, trasladamos al personal a los puntos que necesitan tratamiento. Podemos devolver a las personas una hora más rápido a sus respectivas direcciones, a sus respectivos hogares. Así podemos cubrir Yakarta de 20.30 a 21.30», dijo.