La policía afirma que el manejo del caso de transmisión ‘Exposed Uncensored’ de Trans7 se llevó a cabo de manera profesional

Jacarta – Policía Metro Jaya asegurar el manejo informe sobre el programa ‘Exposed Uncensored’ de la estación de televisión Trans7 se llevará a cabo de forma profesional y transparente.

Lea también: DJ Panda amenazado con múltiples artículos si es sospechoso, amenaza con 6 años de prisión



El informe fue presentado por la Asociación de Antiguos Alumnos del Internado Islámico de Bustanul Ulum (PRABU), que evaluó que la transmisión era ofensiva para los internados islámicos y los ulemas.

El informe está registrado con el número LP/B/7387/X/2025/SPKT/Polda Metro Jaya, de fecha 15 de octubre de 2025. Las presuntas violaciones denunciadas están relacionadas con delitos ITE a través de contenido difamatorio e insultante.

Lea también: Yusril asegura que la policía estará presente mañana en la sesión previa al juicio contra Delpedro



«Actualmente el incidente reportado está siendo investigado por colegas de la Dirección Cibernética de Polda Metro Jaya», dijo el jefe de relaciones públicas de Polda Metro Jaya, general de brigada de policía Ade Ary Syam Indradi, citado el viernes 17 de octubre de 2025.



Asociación de Antiguos Alumnos y Simpatizantes del Internado Islámico Bustanul Ulum (Prabu)

Lea también: Chairul Tanjung ordena a Trans7 detener permanentemente el programa Xpose Uncensored



Enfatizó que la investigación aún se encuentra en sus primeras etapas por lo que no hay ninguna conclusión sobre los resultados del examen. Sin embargo, aseguró que todo el proceso se llevaría a cabo de acuerdo con los procedimientos operativos estándar (SOP) aplicables.

«El informe no se recibió hasta el día 15. Por favor, tómense su tiempo, la investigación aún está en curso. Lo estamos manejando de manera procesal y profesional», dijo.

Como se informó anteriormente, la Asociación de Antiguos Alumnos y Simpatizantes del Internado Islámico Bustanul Ulum (Prabu) informó oficialmente a la gestión de Trans7 sobre la transmisión del programa. Xpose sin censura a Polda Metro Jaya.

El informe fue recibido con el número LP/B/7387/X/2025/SPKT/Polda Metro Jaya, de fecha 15 de octubre de 2025. El informe está relacionado con presuntos delitos de ITE (Información y Transacciones Electrónicas) a través de contenido difamatorio e insultante.

El periodista Mudassir afirmó que se debía emprender esta acción legal porque se consideraba que la transmisión insultaba los valores del internado islámico. Aunque admitió que había perdonado a la dirección de Trans7, enfatizó que el proceso legal no debe detenerse ahí.

«La ley aún debe funcionar para indicar quién tiene razón y quién no. Me preocupa que si no continúa, surgirán nuevos problemas, por lo que la ley debe aplicarse», dijo Mudassir en la policía de Metro Jaya, el miércoles 15 de octubre de 2025 por la noche.

Para su información, extractos del programa Xpose transmitido por Trans7 se volvieron virales y generaron críticas de los internautas porque fueron vistos como un insulto a la dignidad de los ulama, especialmente al anciano Kiai del internado islámico Lirboyo Kediri.

En imágenes que circularon ampliamente en las redes sociales, la narrativa que se leía se consideró inapropiada porque mencionaba figuras religiosas en un tono despectivo.