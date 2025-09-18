La polémica dual de Angga Raka se considera que no se cuestiona

Yakarta, Viva – Polémica con respecto a las posiciones duales llevadas por Angga raka prabowo considerado no es necesario ser cuestionado más a fondo.

El profesor de comunicación de la Universidad Dian Nusantara, Algooth Putranto, declaró que mientras la posición aún estuviera en la misma familia de trabajo, esto en realidad mostró la gravedad del gobierno en un esfuerzo por mejorar la calidad de la comunicación pública.

«Mientras todavía esté en el mismo grupo de trabajo, a saber, la comunicación, la posición dual no debería ser un problema. De hecho, esto puede verse como una prueba de que el Presidente es realmente serio para mejorar la comunicación del gobierno en este momento», dijo Algooth Putranto cuando se lo contacta.

Según él, este nombramiento puede consolidar las estrategias de comunicación gubernamental para que sean más dirigidas y efectivas. Agregó que la sinergia entre las diversas posiciones llevadas podría producir mensajes más consistentes y fácilmente entendidos por la comunidad.

«En el contexto de la comunicación, la eficiencia y la coordinación del gobierno moderno son la clave principal. Al combinar varias funciones de comunicación bajo un liderazgo competente, el gobierno en realidad está implementando la mejor práctica de la gestión de la comunicación que ha demostrado ser efectiva en varios países desarrollados», agregó Algooth.

Respondiendo a esto, Jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno Angga Raka Prabowo declaró su compromiso de llevar a cabo el mandato dado en serio. También enfatizó que no recibiría salarios o beneficios de su nuevo puesto como una forma de dedicación y responsabilidad.

«Estaré cumpliendo esta confianza.