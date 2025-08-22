Viernes 22 de agosto de 2025 – 20:37 Wib
Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto decir pobreza ocurre debido a líder-Los líderes del país son únicos e incómodos.
PRABOWO transmitió esto cuando dio instrucciones a los maestros y cabezas Escuela de la gente En Ji-Expo, Kemayoran, Central Yakarta, viernes 22 de agosto de 2025.
«Entonces, debes entender que la pobreza ocurre debido a sus líderes falsoNo es confiable, no fuerte, incapaz de enfrentar el colonialismo desde afuera «, dijo Prabowo.
PRABOWO dijo que fue el incomparable lo que hizo que las naciones extranjeras controlen fácilmente a Indonesia.
«(La pobreza ocurre) porque los líderes no son inteligentes, porque los líderes no son confiables, no entienden cómo administrar el país lo más posible. Por lo tanto, las naciones extranjeras pueden controlar el vasto archipiélago», dijo.
Prabowo recordó que todas las personas indonesias no olvidan la historia de la nación. Según él, considerar la historia es un esfuerzo para corregir los errores en el pasado.
«Debido a eso, uno de nuestros esfuerzos ahora es mejorar inmediatamente todas nuestras deficiencias como nación», explicó Prabowo.
