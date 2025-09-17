La pobreza hacia abajo, la desigualdad sigue siendo abierta

VIVA – La pobreza sigue siendo el problema principal del desarrollo de Indonesia. Los datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS) señalaron, en marzo de 2025, el porcentaje de la población pobre nacional alcanzó el 8,47 por ciento o equivalente a 23.85 millones de personas. Esta cifra disminuyó en comparación con septiembre de 2024, que fue de 8.57 por ciento. La línea nacional de pobreza está en RP. 609,160 per cápita por mes o equivalente a alrededor de 2.88 millones por hogar mensual con un promedio de 4-5 miembros del hogar.

Sin embargo, la línea de pobreza solo responde «cuántas personas pobres» no han explicado «cuán lujosa de la distribución del bienestar». Aquí es donde la relación Gini juega un papel. En marzo de 2025, la relación de Gini indonesia se registró en 0.379, ligeramente mejorado en comparación con marzo de 2024 (0.388). Es decir, la desigualdad de la distribución del gasto se reduce relativamente.

Relación Gini como medida relativa. Aunque la pobreza disminuye, si la relación Gini es alta, significa que los beneficios del crecimiento económico son más disfrutados por los grupos superiores. Esto causa «crecimiento sin equidad», que es peligroso para la estabilidad social.

En general, la relación indonesia está en la categoría de desigualdad moderada (0.35-0.45). Pero hay provincias que indican una desigualdad equitativa, algunas muestran que la brecha de la desigualdad es bastante alta. Desequilibrios urbanos. Los datos de BPS muestran que la pobreza rural sigue siendo un 11.03 por ciento, muy por encima de las áreas urbanas que son 6.73 por ciento. Esto amplía la brecha del bienestar entre las regiones, y también se refleja en la relación rural (0.325) que tiende a ser más baja que las áreas urbanas (0.402).

Patrón de intermediación

Provincias con una desigualdad relativamente alta (relación Gini> 0.40). Por lo general, son grandes áreas urbanas o centros económicos como Dki Yakarta, Bali, Kalimantan East, Papúa Occidental y en Yogyakarta. Factores principales: concentración moderna del sector (comercio, turismo, minería), urbanización y brechas entre los residentes ricos y pobres. Por ejemplo, en DKI Yakarta hay muchos residentes de altos ingresos, pero también bolsillos de pobreza en asentamientos densos. Provincia con desigualdad moderada (0.35-0.40). Incluye la mayoría de las provincias en Java (Java Occidental, Java Central, Java Oriental) y varias regiones de Sumatra como North Sumatra y Riau. Este patrón refleja una clase media bastante grande, aunque todavía hay una brecha entre las grandes ciudades y las zonas rurales. Provincias con una desigualdad relativamente baja (<0> a menudo se encuentran en provincias rurales dominantes como East Nusa Tenggara, Maluku y West Sulawesi. La distribución del gasto es relativamente equitativa, pero no significa más próspera. A menudo, esto se debe precisamente a que la mayoría de la población es igualmente de bajos ingresos, por lo que la brecha rica no es amplia.

Desafío principal

Urbanización y concentración económica Haga de las grandes ciudades el centro de la desigualdad. El acceso a la educación, el empleo y los centros de salud son más disfrutados por el medio. Dependencia del sector primario En áreas mineras o de plantación, los grandes inversores disfrutan de las ganancias, mientras que la gente local no disfruta de muchos beneficios. Calidad de recursos humanos El cojo entre las provincias también amplía el Abyss, porque la provincia con un mejor acceso a la educación tiende a tener una clase media más establecida.

Recomendaciones de políticas

Enfoque regional. En las altas provincias como DKI, Bali o Papúa Occidental, las políticas deben centrarse en la redistribución: programas subsidiados, casas baratas y controlar los precios de las necesidades básicas. En las provincias, es bajo pero pobre, centrándose en aumentar la productividad y el empleo, para que la «pobreza equitativa» pueda convertirse en un bienestar equitativo. Expansión del acceso a los recursos humanos (recursos humanos). La inversión en educación, salud y capacitación vocacional en áreas desfavorecidas es la clave para reducir la desigualdad a largo plazo. Fortalecer la economía local. El desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), cooperativas y pueblos turísticos fuera de Java puede reducir la brecha de la desigualdad entre las regiones. Más datos granulares. El análisis de la relación de Gini debe ampliarse al nivel del distrito/ciudad, incluso al pueblo, para que la política sea más dirigida.

La reducción de las tasas de pobreza absoluta es importante, pero si la desigualdad se amplía, el desarrollo no es sostenible. La medición de las líneas de pobreza debe equiparse con un análisis de la relación para que la política no solo se centre en reducir el número de pobres, sino que también mejora la distribución del ingreso.

La línea de pobreza y la relación Gini son dos lados de una moneda complementaria. La línea de pobreza da un límite mínimo para una vida decente, mientras que la relación Gini muestra cuán uniformemente disfrutan los resultados del desarrollo. Indonesia ha logrado reducir la pobreza al nivel más bajo de la historia, pero el desafío por delante es garantizar que la disminución sea acompañada de equidad. Sin distribución de justicia, el crecimiento económico solo creará «nueva pobreza» en forma de desigualdad social.

Gini La proporción de cada provincia en Indonesia da una historia diferente. Hay provincias que se distribuyen de manera relativamente uniforme debido a la fuerte clase media, algunas están «distribuidas uniformemente» porque ambos son pobres. Mientras tanto, los centros económicos en realidad muestran la mayor brecha de desigualdad.

Al comprender este patrón, el gobierno puede diseñar políticas que no son uniformes, sino específicas según el carácter de la región. Solo de esa manera, la disminución de la pobreza absoluta que ha sido lograda por Indonesia puede ir de la mano con bienestar equitativo.

