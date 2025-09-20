La pobreza en Yakarta aumentó, el arroz y los cigarrillos se convirtieron en el mayor contribuyente

JacartaVIVA – Oficina Central de Estadísticas (Bps) Dki Yakarta señaló que el número de personas pobres en marzo de 2025 alcanzó 464.87 mil personas, o un aumento de 15.8 mil personas en comparación con septiembre de 2024.

El jefe de DKI Yakarta BPS, Nurul Hasanudin, dijo que el aumento en los precios de las necesidades básicas fue la causa de la disminución del poder adquisitivo de los pobres.

«Aunque hubo una deflación en enero-febrero de 2025, la disminución del precio fue causada por un descuento de tarifa de electricidad temporal y no reflejó la recuperación del poder adquisitivo de los pobres. Además, el aumento en los precios de las necesidades básicas durante el mes de Ramadán causó el poder adquisitivo de la comunidad», dijo Nurul, cuando se contactó cuando se contactó. tvonenews.comSábado 20 de septiembre de 2025.

Ilustración de la pobreza en Indonesia. Foto : Viva.co.id/anhar Rizki Affandi

BPS registra una línea pobreza En marzo de 2025 alcanzó RP 852,768 per cápita por mes, un 0,79 por ciento más en comparación con septiembre de 2024 que ascendió a RP 846,085 per cápita por mes.

El componente más grande que forma la línea de pobreza todavía está dominada por alimentos en un 69.41 por ciento, mientras que no los alimentos es del 30.59 por ciento. Rice es el mayor contribuyente con 23.99 por ciento, seguido cigarrillo Filtro Kreetek 13.73 por ciento, pollo de raza pura 7.29 por ciento y huevos de pollo de raza pura 6.92 por ciento.

Mientras que en términos de no alimentos, la mayor contribución proviene de la vivienda en un 40.33 por ciento, electricidad 12.46 por ciento, educación 8.12 por ciento y gasolina 7.77 por ciento.

Según BPS, esta condición muestra cómo la carga del gasto de hogares pobres en Yakarta todavía se concentra en las necesidades de los alimentos, especialmente el arroz y los cigarrillos, así como los costos de vivienda y energía en el sector no alimentado.

