La población vehicular nacional aumenta en 7 millones de unidades

Jacarta, VIVA – Cantidad vehículo de motor en Indonesia sigue experimentando un aumento significativo durante el año pasado. Los datos oficiales muestran población Los vehículos nacionales aumentaron en millones de unidades, en línea con las crecientes necesidades de movilidad de las personas en diversas regiones.

Según los registros de la Agencia Central de Estadísticas (BPS), vistos por VIVA Otomotif el domingo 10 de enero de 2026, el número total de vehículos motorizados en Indonesia en 2024 se registrará en 166.465.914 unidades. Esta cifra incluye móvil pasajeros, autobuses, vehículos de mercancías y motos que siguen siendo la columna vertebral de la movilidad nacional.

Mientras tanto, los datos del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional muestran que el número total de vehículos motorizados en Indonesia en 2025 aumentará a 173.703.373 unidades. Esto significa que en un año se añadirán alrededor de 7,23 millones de vehículos en toda Indonesia.

Si se detalla, el número de turismos en 2025 se registrará en 21.033.084 unidades, un aumento de alrededor de 588.577 unidades con respecto a 2024, que fue de 20.444.507 unidades. Este aumento muestra que la demanda de vehículos privados de cuatro ruedas sigue creciendo de manera constante.

En la categoría de motos, el aumento fue el más significativo. De 139.450.013 unidades en 2024, el número de motocicletas aumentará a 145.679.527 unidades en 2025, o un aumento de alrededor de 6.229.514 unidades en un año.

La categoría de turismos también experimentó un aumento, aunque no tanto como el de los vehículos privados. El número de vagones de mercancías aumentará de 6.277.403 unidades en 2024 a 6.491.339 unidades en 2025, un aumento de alrededor de 213.936 unidades.

Mientras tanto, se registró que los autobuses aumentaron de 293.991 unidades en 2024 a 309.348 unidades en 2025. Por lo tanto, hubo una adición de alrededor de 15.357 unidades de autobús en el último año.

Los datos del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional también muestran que la concentración de vehículos todavía se concentra en zonas con alta actividad económica. Java Oriental, Metro Jaya y Java Central son las regiones con la mayor población de vehículos a nivel nacional.

Este aumento del número de vehículos plantea un serio desafío para la gestión del tráfico y el transporte público. Sin un control equilibrado, una oleada de millones de vehículos tiene el potencial de empeorar la congestión y la presión sobre la infraestructura.