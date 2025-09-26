La población ha sido retirada desde 2021, los expertos transmiten las causas

Labu bajo, vivo – Pulau Komodo que se encuentra en el este de Nusa Tenggara es el lugar para vivir para los reptiles antiguos más grandes que todavía existen, a saber, Varanus komodoensis. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), desde 2021 el estado de esta especie ha cambiado para ser amenazado extinguido y enumerada en la Convención de Comercio Internacional del Apéndice I para especies amenazadas (CITES).

Con una población total de solo 3. 300, los esfuerzos para preservar los dragones requieren cooperación de los investigadores, el gobierno, los residentes locales y la generación más joven para garantizar la supervivencia de estos animales.

La principal amenaza proviene de la actividad humana, el daño a hábitatDesglose del hábitat, enfermedad zoonótica y otros factores interrelacionados. La conservación efectiva requiere un enfoque integral a través del concepto de un bienestar de la salud, la etnoconservación al involucrar a las comunidades locales, así como a la educación sostenible.

Factores que amenazan la población de Komodo

Los expertos de la Universidad Gadjah Mada (UGM) enfatizan los factores amenazantes, las estrategias de conservación y la importancia de los enfoques One Health One Welfare. Aji Winarso, un estudiante de doctorado en la Facultad de Medicina Animal UGM, que está investigando el dragón de Komodo, explicó que surgieron varias amenazas de varias fuentes.

La actividad humana es la causa principal, que es seguida por el daño del hábitat debido a la tala y la descomposición de la tierra. Además de eso, endogamia o el matrimonio entre individuos cercanos a impactar la diversidad genética reducida, y la competencia alimentaria con los humanos y el cambio climático empeoran aún más la condición. Otras amenazas incluyen comercio ilegal y enfermedades zoonóticas que se pueden transmitir entre animales y humanos.

«Los buenos esfuerzos de conservación deben reducir la interacción entre la vida silvestre y los humanos. Los dragones de Komodo deberían permanecer en su hábitat natural sin que se acercara demasiado», dijo Aji citado el viernes 26 de septiembre de 2025.

Etnoconservación de comunidades locales en conservación

Aji, veterinario, declaró que la preservación de los dragones no puede separarse de la participación de la comunidad local. En la isla de Komodo, el concepto de etnoconservación vio a Komodo Komodo como un «primo» de los humanos, que fomentan la protección a pesar de que a veces Komodo Komodo perturbaba al ganado.

«Este principio evita la explotación de la naturaleza solo como fuente de ingresos al tiempo que garantiza el bienestar para la comunidad», dijo.

La educación y el empoderamiento son las principales estrategias para integrar la conservación con el desarrollo económico local, como el ecoturismo sostenible. Este enfoque genera confianza a través de la participación de la comunidad, que es muy importante para el éxito a largo plazo.

Dragones de Komodo de Rendra des Kurnia.

Enfermedad parásita e investigación mínima en Indonesia

Vishnu, como investigador que ha estudiado enfermedad parasitaria en dragones, destaca el riesgo de infecciones parásitas, gusanos intestinales y transmisión de humanos que pueden reducir la población.

«Estas enfermedades no solo debilitan a las personas, sino que también pueden afectar la dinámica de la población en su conjunto», dijo.

También enfatizó la brecha en la investigación en Indonesia. «Las publicaciones relacionadas con animales en peligro de extinción como los dragones tienen una gran demanda en revistas internacionales, pero en el país, esta investigación es menos deseable debido a fondos limitados», explicó Wisnu.

Según él, debe haber un aumento en la financiación para la investigación de conservación para que la base de datos científica con respecto a los dragones pueda ser más rica.

Konsep One Health One Bienestar

Wisnu explicó más sobre las ideas One Health One Welfareque combina la salud de los humanos, los animales y el medio ambiente como una unidad que está interconectada.

Este enfoque es muy importante para mantener la existencia de dragones, donde los impactos del turismo excesivo, la contaminación plástica y el riesgo de enfermedades zoonóticas pueden dañar el ecosistema.

«Cuando el medio ambiente esté contaminado, la presa de los dragones como los ciervos y el búfalo también se verá afectado, lo que eventualmente afectará la cadena alimentaria de Komodo Komodo», dijo. «Para garantizar la salud humana, el dragón de Komodo y el ecosistema también deben mantener la salud», el énfasis de Vishnu.

Explicó que esta estrategia no solo tiene como objetivo proteger las especies, sino también para prevenir la propagación de enfermedades entre especies, en línea con objetivos globales como los objetivos de desarrollo sostenible (SDG) para la biodiversidad.

La conservación del comodo es un paso holístico para mantener el equilibrio de los ecosistemas, la salud pública y el patrimonio cultural indonesio.

«El destino de este antiguo dragón está en manos de la generación actual y futura», agregó el profesor Vishnu.

Para apoyar los esfuerzos de preservación, la comunidad está invitada a contribuir a través de donaciones, defensa o realización de visitas turísticas responsables del Parque Nacional de Komodo

