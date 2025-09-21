SurinamVIVA – Equipo Nacional Surinam está en el camino prometedor a 2026 Copa del Mundo. En la ronda de calificación de la zona de Concacaf, Surinam ahora lidera la clasificación de su grupo. Requisitos que deben cumplirse con bastante claridad: para convertirse en un campeón grupal para asegurar boletos para las finales en los Estados Unidos, Canadá y México.

Leer también: Copa Mundial de boicot ultimatum español 2026 si apareció Israel



Suriname actualmente lidera el grupo de la tercera ronda de 2026 Zona CONCACAF CONCACAF con un récord de 4 puntos de 2 partidos. Estaban un poco por delante de El Salvador (3 puntos), Panamá (2 puntos) y Guatemala (1 punto). Si puede sobrevivir en la cima, el equipo nacional de Surinam, registrará la historia de la historia para la Copa Mundial por primera vez.

Curiosamente, Surinam tiene un vínculo histórico único con Indonesia. Alrededor del 15% de la población de Surinam es un descendiente Javahaciendo de la comunidad javanesa uno de los grupos étnicos más grandes del país sudamericano.

Leer también: 7 Datos interesantes del equipo nacional español Gusur Argentina en la cima del ranking de la FIFA



Leer también: Popularmente: Tarifa de Fernandes PSM jugando en la Copa del Mundo, deje a Mu Andre Onana con éxito



No pocos jugadores de fútbol de Surinam que tienen sangre javanesa han defendido al equipo nacional de Surinam. Nombres como Vangelino Sastrodimedjo, Bruce Diporedjo y Gary Sordjo se enumeran como parte del equipo pasado que fortalece al equipo apodado el Natio.

Ahora, la nueva generación del equipo nacional de Surinam tiene la oportunidad de hacer historia al aparecer en la Copa del Mundo por primera vez. Se cree que el apoyo completo de la comunidad multianética de Suriname, incluida la ascendencia javanesa, es una de las fuerzas que une al equipo en su lucha en el ámbito internacional.

Si el sueño se realiza, entonces el éxito de Suriname no es solo el orgullo de la nación, sino también un registro de oro para la diáspora javanesa que se ha convertido en una parte importante de la identidad del país.