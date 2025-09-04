La población de bem si se reunirá con el ministro de estado, fomenta la formación del equipo de investigación de Makar

Yakarta, Viva – La Junta Ejecutiva Estudiantil en toda Indonesia (BEM SI) La población alienta al gobierno a formar Equipo de investigación Relacionado con las acusaciones Makar Lo que sucedió fue junto con la manifestación en los últimos tiempos.

Esto fue transmitido por el coordinador de medios Bem a la gentePasha Fazillah AFAP en una reunión con el Ministro de Secretario Nacional (Estadersneg), Prasetyo hadi en el Palacio Presidencial, Central Yakarta, jueves 4 de septiembre de 2025.

«Bem Si Popyatan dijo que exigimos y presionamos firmemente al presidente para formar inmediatamente un equipo de investigación relacionado con la presunta traición», dijo Pasha a los periodistas.

Además de la formación de un equipo de investigación relacionado con la traición, dijo, Bem Si también alentó al gobierno a aprobar inmediatamente el proyecto de ley de privación de activos.

En la misma ocasión, el presidente del UPNVJ BEM, Kaleb Otniel Aritonang le pidió al gobierno que pudiera acomodar las demandas de 17+8 que habían sido presentadas por el público.

Dijo que también se le pidió al gobierno que mantuviera la supremacía civil y eliminara todas las formas de militarismo. Porque, dijo, los militares no deberían ser un instrumento estatal.

«Nos reunimos con el Ministro de Ministro de Estado y Ministro de Pak, no significa que esta sea una victoria absoluta para nosotros, pero debe haber escoltas claras», dijo.