La población centenario de Japón se acerca a 1 lakh, el 90 por ciento son mujeres







El número de personas de 100 años o más en Japón ha alcanzado un récord de casi 1,00,000, con casi el 90 por ciento de ellas mujeres, según mostraron los datos del ministerio el viernes.

Las cifras subrayan la crisis demográfica que agarra la cuarta economía más grande del mundo a medida que su población envejece y se reduce.

A partir del 1 de septiembre, Japón tenía 99,763 centenarios, un aumento de 4644 año tras año, con el 88 por ciento de ellas mujeres, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado. La persona mayor de Japón es de 114 años Shigeko Kagawa en la región de Nara cerca de Kioto.

Según el ministerio, permaneció activa después de los 80 años como obstetra-ginecólogo y médico general.

Todavía tiene una buena vista, por lo que pasa el día viendo televisión, leyendo periódicos y haciendo caligrafía.

Japón se enfrenta a un empeoramiento constante de la crisis de la población, a medida que se expande población de edad avanzada Conduce a los altos costos médicos y de bienestar, con una fuerza laboral reducida para pagarlo.

