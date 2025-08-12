La plataforma de transmisión Zeam adquiere Newson de Sinclair Broadcast Group

Serpentina Zeam ha adquirido el Newson plataforma de transmisión de transmisión local desde Grupo de transmisión de Sinclair. El acuerdo llega cuando Zeam busca expandir sus ofertas y ampliar el alcance de sus ofertas públicas.

Zeam es una firma pionera de tecnología de transmisión lanzada en 2009 como un servicio diseñado para apoyar a los emisores locales cuando comenzaron a entrar en el reino de la transmisión. Hoy, Zeam maneja la tecnología de backend para admitir las transmisiones en vivo de todas las estaciones propiedad de CBS y las transmisiones en vivo de los afiliados de CBS que se llevan a cabo en la plataforma Paramount+.

En los últimos años, Zeam ha comenzado a promover su plataforma como un centro central para noticias locales de televisión de estaciones de televisión en todo el país. También se está expandiendo como una plataforma de entretenimiento centrada en el consumidor, aunque todavía con énfasis en el contenido local en vivo. Para demostrar el poder de la tecnología de transmisión en vivo altamente portátil de Zeam, Zeam se alistó al comediante podcasters Mike Young y Bret Ernst para el evento «Comedia de destino» que presentó a los dos y sus payasadas mientras estaba en el camino durante cinco días consecutivos del 29 de julio al agosto. 2.

«Estamos presionando los límites de nuestra tecnología para mostrar a la industria que podemos ser tan granulares como para capturar videos en vivo en una camioneta que va por el camino con dos comediantes», dice Jack Perry, CEO de Zeam, con sede en Marion, Iowa y Nueva York. «Estamos haciendo eso para ayudar a inspirar a nuestros emisores a invertir en contenido hiperlocal».

Para las estaciones de televisión locales, Zeam ofrece una manera simple de generar más ingresos publicitarios a partir de transmisiones en vivo. La plataforma permite la inserción dinámica de anuncios a nivel local, lo que brinda a las estaciones una capacidad mucho mayor para dirigirse a consumidores específicos, y también permite que la estación cumpla con la audiencia de transmisión con su señal lineal para vender la audiencia más grande posible a los anunciantes.

Zeam dio un chapuzón en 2024 hace dos años con su primer anuncio del Super Bowl para generar interés en la compañía. (También tomó un lugar en la transmisión de este año). Desde entonces, Zeam ha cumplido más de 4 mil millones de anuncios insertados dinámicamente para socios.

La adquisición de Newson expandirá enormemente la huella de TV local de Zeam para incluir todo el país, todas las 201 áreas de mercado designadas según Nielsen. Sinclair también había invertido en esta área y reclutó otras estaciones para usar la plataforma Newson. Las noticias de la venta de Newson llegan un día después CNBC informó que Sinclair está explorando alternativas estratégicas para su considerable grupo de estaciones y posiblemente otros activos.

«Newson ha sido un recurso importante para conectar a los espectadores con noticias locales de confianza de todo el país. Estamos seguros de que, según el liderazgo de Zeam, la plataforma continuará apoyando a las estaciones y fortalecer el valor del periodismo local», dijo Kevin Cotlove, vicepresidente ejecutivo de Sinclair y director digital director.

Zeam tiene dos postes centrales de su negocio. Su división B-to-B admite transmisiones en vivo para una gran cantidad de clientes. En el frente del consumidor, Zeam ofrece acuerdos de intercambio de ingresos con socios, con Zeam que generalmente manejan todas las ventas de inventario de anuncios de transmisión. Perry lanza a Zeam a posibles socios como una salida que puede generar ingresos incrementales desde el momento en que un usuario descarga la aplicación o hace clic en la alimentación de un canal determinado en el sitio Zeam.com.

«Somos la infraestruto para que todas estas estaciones locales generen ingresos digitales sin tener que hacer mucho trabajo», dice Perry.

El equipo de Zeam también está trabajando para reducir los acuerdos con Samsung, LG y otros fabricantes de televisión conectados para mejorar la posición de la plataforma Zeam en el centro de la página de inicio de los televisores inteligentes. Esa distribución basada en dispositivos se está convirtiendo en un factor más grande para el potencial de distribución y generación de ingresos de los canales rápidos.

En opinión de Perry, el mayor beneficio que Zeam puede ofrecer a Station Partners es la capacidad de crear contenido local original con costos incrementales moderados. Live Stream Tech apoya una gama de opciones de producción en vivo y bajo demanda. Este tipo de flexibilidad se está volviendo más importante para los emisores, ya que el volumen de programas sindicados ofrecidos a la venta sobre el mercado por mercado: piense en programas de entrevistas, programas de juegos, programas de variedades producidos en Los Ángeles, Chicago y Nueva York) ha disminuido significativamente en los últimos años.

«Hoy las estaciones no están pensando solo en el modelo de afiliado a la red. También están diciendo ‘Hola, espera un minuto, nos gustaría crear nuestro propio contenido independiente de lo que nuestra red puede proporcionar'», dice Perry.