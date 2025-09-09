La plataforma de perforación de Pertamina produce una nueva producción en Benuang Field, fortaleciendo la seguridad energética nacional

VIVA – PT Pertamina (Persero) a través de PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling), señaló logros importantes a través del éxito de Rig PDSI #41.3/N110ue que completó la perforación Benuang Well (BNG) -16 se convirtió en la subspetación de la pertamina de la Pertamina de Pt Portamina PT de PT de PT.

BNG-069 Nota 2.045 Bopd Y 5,2 Mmscfd Gas, Dar Harapan Depósito Nuevo

En septiembre de 2025, la prueba de producción del pozo mostró resultados temporales que alcanzaron 2,045 barriles de petróleo por día (BOPD) y gas de 5,2 millones de pies cúbicos estándar por día (MMSCFD). Curiosamente, el petróleo y el gas fluyeron naturalmente a través de aberturas de flujo abierto desde la capa TAF-N2 que se cree que indica un nuevo potencial de depósito fuera de la capa existente.

«Este logro aumenta nuestro optimismo a la sostenibilidad de la producción nacional de energía. Con el apoyo de la tecnología y los recursos de perforación de Pertamina, esperamos que el potencial de este nuevo depósito pueda contribuir significativamente al objetivo nacional de producción de petróleo y gas», dijo el director de perforación de Pertamina, AVEP Disasmita.

Perforación Eficiente con Método Lote Perforación

El pozo BNG-069 es el primer pozo de cinco pozos planeados en una serie de perforación por lotes en la estructura de Benuang, Adera Field, que se encuentra al noreste de Prabumulih, Sumatra del Sur. Perforación direccional (perforación direccional) usando Rig PDSI #41.3/N110ue a la profundidad final de 2,460 metros (profundidad de medición/MD) o 2,323.2 metros (profundidad vertical verdadera/TVD). Todo el proceso, incluidas las pruebas de producción, se completa dentro de los 38 días.

La perforación por lotes en sí es un concepto de perforación de varios pozos en un área de base de bodegas al utilizar las capacidades de caminar de la plataforma. Este método permite la eficiencia porque solo requiere una vez que las actividades de Rig -Up y Reple Down para toda la serie de pozos.

La selección del método de perforación por lotes es una forma de compromiso de Pt Pertamina EP Asset 2 para llevar a cabo una rentabilidad, así como para garantizar que la economía de los pozos en la estructura de Benuang pueda continuar mejorando.

Estímulo para Resistencia Energía

El éxito del BNG-069 bien fortalece los esfuerzos de Pertamina Drilling y PT Pertamina EP en el apoyo Seguridad energética nacionalEn línea con la dirección del gobierno para optimizar el potencial del petróleo y el gas doméstico. Los resultados de las indicaciones de nuevos depósitos en la capa TAF-N2 también son momentos importantes que brindan más oportunidades de exploración en el área de trabajo de Benuang.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, enfatizó el compromiso de Pertamina en aumentar la producción de petróleo y gas para alentar el logro de la seguridad energética nacional. Pertamina lleva a cabo varios esfuerzos convencionales y no convencionales, así como el uso de la tecnología.

«Pertamina activa el rendimiento de la suministro y todas las subsidiarias subsidiarias ascendentes para mantener la seguridad energética y realizar la autoesuficiencia energética como se establece en el presidente de ASTA CITA, Prabowo. Los logros de Pertamina Drilling son una esperanza positiva para aumentar la producción de petróleo y gas en Pertamina», dijo Fadjar.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.