La plataforma 2025 de Toronto, de ‘Steve’, con Cillian Murphy y más

De Plataforma de Toronto Título de la secuencia de crédito «Bouchra», donde un coyote y cabras viajan en una foto de un tren de metro de la ciudad de Nueva York foto de manera realista al sonido de la música marroquí de flauta, muchos espectadores sentirán esta característica animada.

Otro título de la plataforma de Toronto de 2025, la acción en vivo «Hen», protagoniza un pollo negro de la vida real que ve el mundo con un comienzo de ojos intensos. No es de extrañar. Hacer amigo por el anciano propietario de un restaurante de la costa griego ahora desaparecido, la gallina se convierte en un testigo involuntario de la miseria humana: codicia, tráfico de migrantes, venganza contra la venganza.

La plataforma de Toronto fue creada en 2015 para resaltar los cineastas audaces e innovadores temprano a mitad de carrera, tal vez en la cúspide del avance, la plataforma del décimo aniversario.

Muchos directores ya tienen algún tipo de reconocimiento. El belga Tim Mielants, cuyo «Steve» abrió la plataforma el viernes aclamada por Variedad como «el mejor año Netflix película «, fue el único director Cillian Murphy Trabajó después de ganar un Premio de la Academia por «Oppenheimer» hasta «The Immortal Man» de Tom Harper, ahora en postproducción.

Kasia Adanik, compitiendo en la plataforma con «Winter of the Crow», ambientada como la dictadura soviética de Polonia es desafiada por la solidaridad a fines de 1981, ganó un oso plateado de Berlín por «Spoor».

La única sección competitiva de Toronto también dice algo sobre el enfoque del cine internacional contemporáneo.

La edición del décimo aniversario de este año, cuando Toronto cumple 50 años, enmarca la primera característica animada de la plataforma, «Bouchra», a medida que más y más jóvenes cineastes recurren a la animación como un medio de expresión: solo mira cómo ha crecido el Festival Annecy de Francia.

La plataforma de 2025 abarca problemas de hot-button, tanto cine contemporáneo. «Muchos temas variados siguen apareciendo», dice Robyn Citizen, director de programación y plomo de plataforma, citando entre ellos la guerra o la posguerra («¡A la victoria!») Y las crisis de salud mental («Steve»).

«Experimenté con la perspectiva: ¿qué sucede cuando las tragedias humanas de hoy forman solo el telón de fondo para una historia de éxito personal? ¿Se pueden separar nuestras propias vidas de los eventos que nos rodean?» El director György Pálfi dice de «gallina».

Otros títulos juegan con la perspectiva como un dispositivo ficticio o una súplica para una expansión de mentalidades, o ambos.

«Era tan originalmente original, el hecho de que la ley marcial y este momento se vieron desde un punto de vista de alguien que es ajeno a la situación política y que no está interesado en ella, lo que también es muy relevante hoy», dice Adamik.

«Espero que a través de ‘The World of Love’, la audiencia pueda ver a alguien que pensaron que conocían de adentro hacia afuera, alguien que supusieron sería naturalmente de cierta manera, como si lo viera por primera vez», dice el director Yoon Ga-Eun también. Variedad.

«La idea de ‘The Return’ figura en gran medida en muchas de las películas también», señala Citizen. «En ‘At the Place of Ghosts’ ‘, entre los sueños y la esperanza,’ bouchra ‘,’ las corrientes ‘y’ nino ‘, los personajes se ven urgentemente obligados a volver a visitar lugares y relaciones en su pasado para dar sentido a sus situaciones actuales. ¡En la victoria!’ El padre y el hijo están en limbo emocional (y profesional) debido a la negativa de la mitad de su familia a regresar a Ucrania.

Ella agrega: «En cada una de estas películas (también la recuperación del personaje de su narrativa en ‘El mundo del amor’) hay valor, si no la resolución, al enfrentar directamente las partes más difíciles de sus pasados, que es un buen llamado a la acción para los desafíos más grandes y colectivos de la humanidad. Para citar gratuitamente a James Baldwin, ‘no se puede cambiar nada, pero no puede cambiar hasta que se pueda cambiar hasta que se enfrente,’ ‘,’ ‘» «» «.

Para celebrar su décimo aniversario, una mirada más cercana a la alineación de la plataforma de Toronto de este año, cuya «The Currents» y «Hen» segue a la competencia principal en San Sebastián, cuya gala de cierre es «Winter of the Crow»:

«En el lugar de los fantasmas» («Sk+Pie ‘Tea’ch», Bretten Hannam

Vendido por Magnify ‘Magnify y respaldado por los pesos pesados ​​canadienses Crave y CBC, un ambicioso thriller indígena de horror/fantasía de L’Nu Bretten Hannam. Los hermanos de mi’kmaw separados se sumergen en un bosque primitizo local misterioso pero magnífico, donde el tiempo combina la edad de hielo, las tropas coloniales británicas, los antepasados, los antepasados, el presente y el futuro presente y el futuro para encontrar el cierre de su propio pasado personal violento. «El corazón de la historia es formado por la tierra, por su historia y su relación con la gente», dice Hannam, cuya segunda característica, la naturaleza «, la historia,», la historia, «,», 2021, 2021, 2021. recibió seis nominaciones a los premios de pantalla canadiense. Jh

«Entre los sueños y la esperanza» (Farnosh Samadi, Irán)

Mezcle el realismo duro al estilo de doctor con secuencias más suaves similares a los sueños, esta audaz historia de amor queer lleva a los espectadores de la comunidad subterránea de Teherán, donde Azad, un hombre trans y su novia Nora están rodeados de amigos solidarios, a una comunidad rural remota donde Azad, en transición médica, debe pedirle a su padre destinado que firman documentos legales para que los traseros puedan vivir auténticamente. «La película es un viaje para el amor y la libertad, para una generación que lucha entre los sueños y las duras realidades, buscando coraje en el corazón de la desesperación», dice Samadi («regla de 180 °», Toronto 2020). Ebrahim Amerian (AmerianFilm), la producción navid de Mohammadzadeh y el producto Hanif Soroori. JP

Entre los sueños y la esperanza

«Bouchra» (Bouch, Orian Bighu, Mherieie Bennani, Italia, Marruecos, EE. UU.)

Bouchra es un cineasta antropomórfica marroquí marroquí con sede en Nueva York que piensa en su tensa relación con su madre después de venir. La animación 3D se mezcla con fondos de doc y grabó conversaciones telefónicas de la vida real de Bouchra y su madre. Cuando Bouchra comienza a hacer una película de la relación madre-hija, la película se basa en un tierno clímax. El debut característico de Barki y Bennani después de la serie web viral «2 lagartos». «Ser un equipo central de solo cuatro personas nos permitió hacer nuestras propias reglas, tomar algunos elementos de las tuberías de animación estándar y mezclarlas con metodologías documentales de cine», dicen sus directores. Variedad.

Bouchra

Producción de lagartos

«Las corrientes» (Milagros Mumenthaler, Suiza, Argentina)

Un drama misterioso psicológico: Lina, de 35 años, estilista, acepta un premio en Ginebra pero, después de haber vislumbrado un borden en una ventana de ventanas, de repente salta al río de la ciudad. Ella regresa a su joven familia en Buenos Aires, pero algo en ella ha cambiado. «Arraigado en la tradición cinematográfica, ‘las corrientes’ captura el estado desbordante de una mujer que se esfuerza por permanecer inquebrantable por su entorno, mientras forja un sutil pacto de verdad y belleza con el espectador», dice Mumenthaler. El redescubrimiento de la autoestima de una mujer, vendida por Luxbox.

«Gallina,» (György Pálfi, Alemania, Grecia, Hungría)

Una gallina negra escapa por casualidad de un camión, un zorro y un perro y continúa escapando buscando un hogar para criar a sus polluelos en lo que primero pesa como un thriller de supervivencia física cómica. Luego se encuentra con el propietario de un restaurante griego cerrado, su hija y su novio criminal y se convierte en un testigo involuntario de la tragedia de la miseria humana. Otra adición muy original al director de Hungría, György Pálfi, que forjó una reputación por su maravillosa visión de la criminalidad humana («Hukkle») y la elevación de la barra sobre el horror del cuerpo (Taxidermia «).

«Nino» (Pauline Loquès, Francia)

Para obtener una nota enferma, Nino va al médico y se le dice que tiene cáncer. «¿Cuáles son mis posibilidades de morir», pregunta? «Prefiero hablar sobre tus posibilidades de supervivencia», responde el médico. Pero necesitan ser rápidos. La buena noticia es que no perderás el cabello ”, agrega. Durante su fin de semana de 29 cumpleaños, encontrando a su madre, amigos y haciendo una nueva conexión, Nino gradualmente se calienta a la vida. Vendido por las ventas de la fiesta y filmado contra los antecedentes, este es el principal show de Théodore Pellerin, que lleva el cine de las cine de las cine de las césped, vistas en la mayoría de las horas de la semana, a menudo en un primer plano, una actuación para el que el acto de las estrellas. Jh

«Steve» (Tim Mielants, Irlanda, Reino Unido)

Steve (Cillian Murphy), el director de una escuela de reforma para adolescentes, ingresa a su lugar de trabajo, una casa señorial en retroceso, para encontrar ruido, caos y la amenaza de violencia en cada esquina. En otras palabras, un día habitual, ¿o es así? Resulta que un equipo de noticias entrometidos está filmando, y acaba de enterarse de que el patrón de la escuela ha vendido la propiedad. De manera crucial, le preocupa que el estudiante tímido (Jay Lycurgo) parezca retirarse. El escritor Max Porter adapta su novela más vendida 2023. Producido por las películas de Big Things de Alan Moloney y Cillian Murphy, «Steve» tiene una carrera teatral corta antes de estrenarse en Netflix el 3 de octubre. «Muchos de nosotros llevamos la impronta de alguien que una vez creyó en nosotros. ‘Steve’ se trata de tratar de entender quiénes somos realmente en lugar de construir muros», dice Mielants dice Variedad. JP

«¡A la victoria!» (Valentyn Vasyanovych,

Un año después de que termine la Guerra de Ucrania: el hijo de Vasyanovych no puede recordar cuándo son sus finales universitarias, su padre no sabe cuándo fila su próxima película. Esto, sin embargo, es de hecho una escena de su próxima película. «¡A la victoria!» Vendido por el mejor amigo Forever, se da forma a un drama irónico en gran medida de las tomas de secuencia estática de la vida de la vida del director y acercándose a su hijo mientras su esposa e hija construyen una nueva vida en Viena, y otros amigos se van. «¿Cómo encontrar la inspiración para vivir y crear más, entre los destino destrozados de sus seres queridos y su país?» El productor Volodymyr Yatsenko pregunta Variedad. Jh

«El mundo del amor» (Yoon Ga-eun, Corea del Sur)

Un paso adelante en su selección de plataforma para Yoon Ga-Eun, cuya característica debut «The World of Us», interpretó a Berlerale Generation y Toronto. La aparición de la presentación de la agente, un retrato soleado de la feliz adolescencia de la secundaria en Seúl, se basa en la complejidad como una visión del coraje y la capacidad de recuperación del estudiante de Livewire frente al trauma, desconocido y luego malinterpretado por sus compañeros de clase igualmente jóvenes. La película marca una evolución significativa en el enfoque del director coreano para la narración de cuentos, dice Variedad. Jh

El mundo del amor

«Invierno del cuervo» (Katia Adamik, Polonia, Luxemburgo, Reino Unido)

Basado en una novela del ganador del Premio Nobel Olga Tokarczuk y Hanway Films vendidas, y protagonizada por Lesley Manville, la princesa Margaret en «The Crown». Manville interpreta al Dr. Joan Andrews, entregando una conferencia en 1981 Polonia mientras se impone la ley marcial durante la noche. Fotografiando el asesinato de un activista por la policía secreta de Polonia, ella huye, atrapada en una veterena laberíntica de nieve que mezclaba Kafka y Hitchcock, acuñando cuervos y carpas en bañeras, sueños y detalles históricos auténticos en un thriller neo-noir sobre solidaridad y solidaridad. Producción de Wild Mouse, Film ProDukcja, Iris Productions, Film & Music Entertainment Product. Jh