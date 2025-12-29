La plata alcanza un récord de 2,4 lakh de rupias por kg en Delhi, el oro disminuye en medio de la reserva de ganancias







Los precios de la plata extendieron su repunte récord por quinto día consecutivo el lunes, subiendo 3.650 rupias para alcanzar un nuevo máximo de 2.40.000 rupias por kilogramo (kg) en Delhi mercados, impulsado por compras sostenidas por parte de los comerciantes, según la All India Sarafa Association.

El metal blanco había cerrado a 2.36.350 rupias por kg el 26 de diciembre.

En lo que va del año, la plata ha generado rendimientos excepcionales, aumentando un 167,55 por ciento o 1.50.300 rupias desde las 89.700 rupias por kg registradas en 31 de diciembre, 2024, informó PTI.

Mientras tanto, el oro con una pureza del 99,9 por ciento bajó de sus niveles récord, cayendo de 500 rupias a 1.41.800 rupias por 10 gramos (incluidos todos los impuestos). Había subido 1.500 rupias para alcanzar un nuevo récord de 1.42.300 rupias por 10 gramos en la sesión anterior.

Oro cotizó a la baja el lunes, ya que los operadores registraron ganancias después de que el metal amarillo cayera casi 70 dólares a 4.463 dólares por onza en los mercados internacionales en medio de una alta volatilidad, dijo Jateen Trivedi, vicepresidente analista de investigación de materias primas y divisas de LKP Securities.

En los mercados extranjeros, el oro al contado bajó 69,67 dólares, o un 1,54 por ciento, a 4.462,96 dólares la onza, informó PTI. La plata al contado también retrocedió desde sus máximos históricos, cayendo 4,06 dólares (5,13 por ciento) a 75,09 dólares la onza tras una toma de ganancias tras un repunte de fin de año que la llevó a alcanzar los 83,97 dólares la onza.

«La tendencia más amplia sigue siendo volátil a medida que los mercados reevalúan sus posiciones después del fuerte repunte reciente. Esta semana, las actas de la reunión de la Reserva Federal serán un detonante clave, mientras que el A NOSOTROS El período de vacaciones podría mantener los volúmenes de operaciones relativamente bajos”, dijo Trivedi.

Hareesh V, jefe de investigación de productos básicos de Geojit Investments Ltd, dijo: «En 2025, el oro y la plata alcanzaron niveles récord, impulsados ​​por una potente combinación de cambios macroeconómicos, demanda industrial y escasez estructural de oferta».

Las materias primas superan a las acciones mientras la plata y el oro suben

Añadió que las materias primas han tenido un desempeño destacado, mientras que las acciones registraron ganancias modestas.

«El aumento de las materias primas refleja la creciente demanda de activos tangibles en medio de preocupaciones sobre la inflación, un consumo industrial resiliente post-Covid y crecientes riesgos geopolíticos, que han aumentado el atractivo de las materias primas en relación con los activos de papel», dijo Hareesh.

De cara al futuro, Hareesh dijo que se espera que la tendencia alcista de las materias primas continúe en 2026 y más allá debido a la dinámica estructural duradera.

«El oro sigue respaldado por la acumulación sostenida de los bancos centrales y el elevado riesgo geopolítico. La caída de las tasas de interés reales y la actual incertidumbre macroeconómica fortalecen aún más su atractivo como refugio seguro. Plata «Puede beneficiarse de los persistentes déficits de oferta y la creciente demanda industrial, particularmente de la energía solar, la inteligencia artificial, los vehículos eléctricos y la electrónica, manteniéndolos en territorio de descubrimiento de precios», señaló.

(Con entradas PTI)





