La PKB debe ser monitoreada continuamente

Bogor, VIVA – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto bromeó con el presidente general del Partido Despertar Nacional (PKB) Muhaimin Iskandar o Tío Imin en actividades reproche Ministro y viceministro en Hambalang, Bogor, Java Occidental, el martes 6 de enero de 2026.

Inicialmente, Prabowo pronunció una sesión informativa como apertura del retiro. Antes de pasar a la naturaleza más cerrada de la discusión, Prabowo pidió al equipo de medios que abandonaran la sala.

«Hermanos, tenemos mucho que revisar, pero creo que nuestros amigos de los medios deberían tomarse un descanso para la próxima sesión informativa», dijo Prabowo.

Prabowo pidió entonces la aprobación de los ministros del Gabinete Rojo y Blanco para que sus directivas pudieran transmitirse directamente a puerta cerrada.

«¿Cómo? ¿De acuerdo?» -Preguntó Prabowo.

«De acuerdo», respondieron los ministros.

«¿Por qué no te entusiasma estar de acuerdo? ¿Estás de acuerdo?» -Preguntó Prabowo.

«¡Aceptar!» dijeron las filas.

Prabowo luego pasó a discutir el tema. coalición. Confirmó si la coalición gubernamental se mantiene fuerte.

«Pero nuestra coalición es fuerte aquí, ¿verdad? Todos los líderes del partido están aquí, ¿verdad?» Dijo Prabowo.

Luego buscó al presidente general del PKB, Muhaimin Iskandar, alias Cak Imin. Después de ver a Cak Imin, bromeó diciendo que PKB debe seguir siendo monitoreado.

«¿Hay un presidente del PKB? Oh, este PKB tiene que ser monitoreado continuamente», bromeó Prabowo.