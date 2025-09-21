La pizarra anti-arquits de Camboya en Busan

Compañía de producción camboyana Anti-arquivo ha presentado su robusta pizarra 2025/26, con una mezcla de talento local y coproducciones internacionales que muestran el panorama cinematográfico en evolución del país, en el mercado de contenidos y cine asiáticos de Busan.

La compañía celebró recientemente el éxito con «Being Human», dirigida por Polen Ly, que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia 2025 antes de su estreno asiático en el Festival Internacional de Cine de Busan. La película de ficción sigue la historia de Thida, la vivienda del alma de una mujer joven como espíritu guardián en un cine abandonado, que se revela después de repetidas visitas de Hai, un hombre vivo.

«Anti-Archive se fundó originalmente hace diez años para producir una nueva generación de cineastas camboyanos, trayendo sus voces, historias y perspectivas al mundo», dice Daniel Mattes de Anti-Archive. «Estamos entusiasmados de desarrollar y presentar una nueva lista de películas de directores que intenten presentar representaciones profundas e innovadoras de la experiencia contemporánea del país, con una conciencia crítica de sus raíces históricas».

La próxima pizarra incluye «To Leave, Stay», un proyecto Cannes La Fabrique 2025 dirigido por Danech San. La película de ficción, actualmente en desarrollo para 2026/27, sigue a Mera, que viaja con su amiga Bopha para visitar a un soldado que conoció en línea, solo para que Mera desapareciera semanas después cuando comienza la búsqueda de Bopha.

«La lista de cortometrajes de Anti-Archive abarca trabajos documentales y de ficción, incluyendo» Cangrejo «de Kanitha Tith,» Fresh As Daisy «de Scheata Van, y» Earth & Us «de Sreylin Meas, todos actualmente en la postproducción. Los cortos adicionales incluyen» Shadows «de Sreileak Prum,» The Nightsers «de Kavich Neangich y» Ba Phnum «de Savunnum» de Savunner «.

La compañía está expandiendo su huella internacional a través de varias coproducciones. «Little Phnom Penh», dirigida por el cineasta camboyano Chheangkea, se está coproduciendo con Nomad Productions en Francia. La película de ficción, programada para 2027, abarca dos décadas desde el ruge Phnom Perne Phnom posterior a Khmer hasta principios de la década de 2000, después de una mujer camboyana que lidia con identidad, familia y amor en medio de la agitación cultural.

Las colaboraciones internacionales incluyen «espacios prometidos» de Ivan Marković, una ficción híbrida que explora los paisajes urbanos transformados de Camboya contemporáneos y la vida de los trabajadores de la construcción y compradores de viviendas. La coproducción de Francia/Alemania/Serbia/Camboya está dirigida por Bocalupo Films y Fiskultura Films, con coproducción adicional por la producción de grandes tiempos en Serbia.

«Notas de un cocodrilo», dirigida por Daphne Xu como una coproducción de Canadá/China/Camboya, sigue a una mujer china que busca en Camboya por su ex novia misteriosamente desaparecida, viajando de Phnom Penh a Sihanoukville a lo largo de la ruta propuesta de Funan Techo Canal.

Anti-Archive también está coproduciendo «Backbone Shivers», un documental de Mickaël Damteron, dirigido por el productor L’Irage d’Arrès en Francia.

Mattes enfatiza el compromiso de la compañía de fomentar voces diversas: «Están unidos por su búsqueda de nuevas formas cinematográficas y formas de hablar y expresarse a sí mismos. Trabajamos con cineastas cercanos a nosotros mientras dan sus primeros pasos o continúan sus próximos proyectos más allá, y también damos la bienvenida a las colaboraciones con cineastas internacionales de mentalidad crítica similares que aportan su propia perspectiva a las filmaciones en Cambodia».

Más allá de la producción, Anti-Archive apoya el cine regional a través de iniciativas que incluyen Margin, una revista de cine independiente que celebra el cine del sudeste asiático, y el Festival de Cine de Kampung en Koh Sdach Island, fundada por el cineasta Danech San.

«En todas las películas en nuestra próxima lista de proyectos, estamos orgullosos de su diversa gama de puntos de vista, personalidades, estilos y temas, pero también encontramos un compromiso compartido con el cine como un medio para explorar el mundo a su alrededor y compartir esa exploración con audiencias en Camboya y más allá», concluye Mattes.