La pista de aluminio aguas abajo, Inalum, coopera con inversores globales de Off Trake del proyecto Smelter 2

Yakarta, Viva – Pt Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) está impulsando 3 pasos de gran acción corporativa, en el contexto del desarrollo de la transmisión posterior de la industria nacional de aluminio.

Secretario corporativo ID de menteEl hombre principal reveló, los tres pasos incluyen optimización Horno de fundición Kuala Tanjung con el objetivo de aumentar la capacidad de producción, la segunda construcción de fundición de grado de refinería de alúmina en West Kalimantan y la construcción planificada de una nueva fundición de aluminio.

«El paso inicial de la cooperación global es una unidad mental, para hacer una mayor contribución económica a la economía indonesia», dijo el hombre en su declaración el viernes 26 de septiembre de 2025.

Él cree, más y más inversor global Lo que contribuye al desarrollo de la transmisión posterior de los minerales, mayores serán los beneficios económicos recibidos por Indonesia. Tanto en términos de empleo como de valor agregado económico creado en el futuro.

«La industria minera mineral indonesia tiene un gran potencial de desarrollo. Estamos tratando de garantizar que el impacto Aluminio aguas abajo Lo que se produce puede ser más óptimo y ser capaz de responder las expectativas ordenadas por el gobierno, a saber, hacia el oro de Indonesia 2045 «, dijo.

Para apoyar estos esfuerzos, Inalum también firmó los jefes de acuerdo (HOA) relacionados con la ofensiva del proyecto Smelter 2, con una compañía de energía y productos básicos de Rotterdam, Países Bajos, llamado Vitol en la Expo Osaka 2025, Japón.

El director gerente de Inalum, agregó Melati Sarnita, su partido también fortaleció la cooperación global estratégica con Tiberio y Panasonic con respecto al desarrollo del mercado de aluminio indonesio en Japón.

Melati dijo que el potencial de aluminio posterior en Indonesia sigue siendo muy alto y requiere el compromiso de muchas partes interesadas. Por lo tanto, Inalum también abrió oportunidades para cada parte que quisiera colaborar, en el desarrollo del ecosistema de productos básicos bauxita-alumina-aluminio en Indonesia.

«Indonesia tiene un potencial extraordinario en el sector de aluminio, especialmente con la agenda aguas abajo que está siendo impulsada por el gobierno. Para Inalum, esta cooperación no es simplemente una cuestión de capital. Existe un compromiso a largo plazo de construir una industria de aluminio bajo en carbono, que respalda las transiciones de energía limpia, así como la apertura de empleo y los nuevos mercados», dijo Melati.

Para obtener información, la firma del jefe de acuerdo entre Inalum y Vitol fue llevada a cabo por Melati Sarnita y Soichiro Kihara, y presenciado directamente por representantes de los socios gubernamentales e internacionales. Después de firmar, la actividad continuó con las discusiones y la posible colaboración de posibles posibles colaboración, con el espíritu de sostenibilidad de la cadena de suministro y la industria del aluminio indonesio llevada a cabo con Tiberius y Panasonic.