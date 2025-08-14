La pista de adopción de EBT a través de proyectos estratégicos, RI podría ser un centro de desarrollo en el sudeste asiático

Yakarta, Viva – Enviado especial El Presidente de Energía y Cambio Climático, Hashim Djohadikusumo, enfatizó la importancia de construir un ecosistema sólido para que la comunidad pueda acceder ampliamente la energía limpia.

Hizo hincapié en la importancia de la cooperación entre varias partes en las transiciones energéticas, especialmente para lograr el objetivo de aumentar la capacidad de electricidad nacional y las transiciones hacia la energía verde.

Para lograr esto, se necesita colaboración de múltiples partes interesadas, innovación tecnológica y políticas que respalden el crecimiento sostenible.

La construcción de la tubería de distribución de gas natural PGN desde Mangkang a Kik.

Respondiendo a esto, el director de Energía Renovable de Pertamina (Pertamina NRE), Norman Ginting enfatizó, Meti no solo fue un foro para la colaboración, sino que tuvo que ser una fuerza impulsora concreta y tuvo un impacto directo en el crecimiento económico nacional.

«Especialmente al alentar la independencia de la nación a través de la economía verde», dijo Norman en su declaración, jueves 14 de agosto de 2025.

Norman, quien también es uno de los candidatos para el presidente de la Comunidad de Energía Renovable de Indonesia (METI), el período 2025-2028 enfatizó que su visión era hacer de Indonesia un centro desarrollo Energía renovable en Sudeste de Asia.

«Al fortalecer la colaboración cruzada, fomentar la innovación tecnológica y la lucha por las políticas que fomentan el crecimiento sostenible», dijo Norman.

Algunas cosas que deben hacerse de inmediato para las transiciones de energía es acelerar adopción Nueva energía renovable a través de proyectos-proyecto estratégico. Por ejemplo, como PV de electricidad renovable, batería, geotérmica, biogás, biomasa, hidrógeno y viento.

Además, no olvide también los esfuerzos para aumentar la energía renovable fuera de la electricidad, como bioetanol, biodiesel, amoníaco verde, hidrógeno verde y fortalecer el comercio de carbono.

«Meti debe poder fomentar políticas y regulaciones al convertirse en un socio gubernamental activo en la creación de un marco que respalde la inversión y acelerando la implementación de la economía verde», dijo.