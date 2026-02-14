La pintura de automóviles a base de aerosol comienza a desafiar los métodos convencionales

Jacarta, VIVA – El desarrollo de la tecnología de repintado de automóviles muestra un cambio de enfoque en el proceso de repintado de carrocerías. Si antes pintar era sinónimo de uso de compresores, pistolas y salas de hornos en los talleres profesionales, ahora se empiezan a desarrollar sistemas de aerosol de dos componentes (2K) para responder a necesidades más prácticas sin abandonar los estándares técnicos.





Se trata de un mantenimiento ligero que tiene un gran impacto en el vehículo.



Una de las cosas introducidas es la tecnología de aerosol 2K que integra pintura y endurecedor en un solo paquete. En principio, este sistema adopta el concepto de pintura convencional de dos componentes, que se sabe que tiene mayor durabilidad, dureza del recubrimiento y resistencia química que la pintura de un componente. La diferencia es que todo el proceso de activación y aplicación se realiza directamente desde el bote de aerosol.

El director ejecutivo de Samurai Paint, Ian Ong Yoke En, dijo que este desarrollo fue el resultado de años de investigación para presentar una alternativa a la pintura basada en la innovación del aerosol.





«A través de años de investigación y desarrollo de productos, hemos podido demostrar que la pintura en aerosol puede proporcionar resultados de pintura que rivalizan con los métodos convencionales, pero que son más fáciles de hacer para los usuarios generales», dijo en un comunicado oficial el sábado 14 de febrero de 2026.

Desde una perspectiva técnica, los principales desafíos para los sistemas de aerosol residen en la consistencia de la presión, el patrón de pulverización y el espesor de la capa. Por esta razón, se utiliza una tecnología especial de boquillas y actuadores, como Aero Gun, que está diseñada para producir una atomización de partículas más fina y uniforme. Una buena atomización ayuda a minimizar el riesgo de defectos superficiales como piel de naranja o pulverización seca.





Aparte de las formulaciones y los dispositivos de pulverización, la etapa de preparación de la superficie sigue siendo un factor decisivo. El proceso de limpieza, lijado y aplicación de imprimación determina la calidad de adhesión y durabilidad de la capa final. La empresa también enfatiza la importancia de una ventilación adecuada y flujos de trabajo estructurados para garantizar resultados consistentes.

Las tecnologías de combinación de colores como Tintatek también forman parte de este enfoque técnico. Se afirma que este sistema puede aumentar la precisión de la reproducción del color, incluso en colores metálicos y variantes complejas.

Recientemente, el enfoque se probó a gran escala repintando simultáneamente 30 carrocerías de automóviles con pintura en aerosol en Kuala Lumpur, Malasia. Esta actividad recibió el reconocimiento de Asia Records y ASEAN Records como el récord de mayor repintado de carrocerías utilizando pintura en aerosol en un solo evento.