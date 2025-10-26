La petición de Prabowo de que se enseñe portugués en las escuelas sólo para entretener al presidente de Brasil

Jacarta – La miembro de la Comisión X de la RPD, Bonnie Triyana, evaluó la declaración del presidente. Prabowo Subianto quien quiere idioma portugués enseñado en las escuelas sólo para entretener al presidente Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

Lea también: Prabowo elogia a Trump por la mediación de paz en Tailandia-Camboya: muy positivo para la ASEAN y EE.UU.



Político PDIP Dijo que apoya que el gobierno amplíe la enseñanza de lenguas extranjeras en las escuelas.

Sin embargo, pidió que se revisara la decisión de Prabowo. Porque el portugués no es un idioma familiar y utilizado internacionalmente.

Lea también: La radio gubernamental de Malasia se disculpa al pronunciar el nombre del actual presidente indonesio, Jokowi, en la cumbre de la ASEAN



«El portugués no es el idioma de la comunicación internacional. Tampoco es el idioma de conocimiento general utilizado en los círculos académicos», dijo Bonnie a los periodistas, citado el lunes 27 de octubre de 2025.



Presidente Prabowo Subianto Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Lea también: Prabowo también firma la declaración, Timor Leste se convierte oficialmente en el undécimo miembro de la ASEAN



«Tal vez el presidente estéentretenido «El presidente Lula como parte de la diplomacia», continuó.

Según Bonnie, si el portugués se incluye en el aprendizaje obligatorio en la escuela, podría resultar una carga para estudiantes y profesores.

Excepto que el gobierno sólo hace del portugués una especialización o lección adicional que no es obligatoria. De esta manera, los estudiantes pueden tener la libertad de elegir si quieren aprender portugués o no.

«Incluso si se estudia en la escuela, especialmente si es obligatorio, se convierte en una carga tanto para los estudiantes como para los educadores, porque definitivamente necesitan profesores de lengua portuguesa», afirmó.

«Es diferente si se trata de una materia optativa que no es obligatoria. Los estudiantes pueden elegir tomar la lección o no», continuó Bonnie.

Anteriormente, Prabowo había decidido que se enseñara portugués en las escuelas de Indonesia. Esta decisión se anunció después de reunirse con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Estado, en el centro de Yakarta, el jueves 23 de octubre de 2025.

Durante la reunión, Prabowo y el presidente de Brasil discutieron muchos temas, incluido el idioma portugués. Prabowo dijo que Brasil era un socio importante para Indonesia.

Por ello, decidió incluir el portugués como materia en las escuelas.

tvOnenews/Syifa Aulia