La persona que tiene derecho a juzgar es el Presidente.

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales Bahlil Lahadalia destacó que sólo el presidente Prabowo Subianto tiene derecho a juzgar actuación todos los ministros del Gabinete Rojo y Blanco. Bahlil expresó esto cuando se le preguntó sobre su desempeño en el gobierno de un año del presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka.

«Bueno, con respecto a lo que hacemos, el presidente es definitivamente el que tiene derecho a juzgar al ministro. Esa es la prerrogativa del Presidente», dijo Bahlil en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, citado el sábado 25 de octubre de 2025.

Luego, Bahlil explicó una serie de actuaciones del ministerio ESDM durante el año de liderazgo de Prabowo-Gibran. A partir de los ingresos del PNBP, elevando logros, hasta política como los pozos populares y otras políticas populares.

«No quiero decir nada de eso. Los amigos de los medios pueden comprobarlo. Nuestro KPI de ingresos de PNBP en 2025 está en camino, incluso alcanzando el objetivo de APBN. Nuestro levantamiento ahora está por encima del APBN. El downstreaming va bien», dijo Bahlil.

«La electricidad de la aldea funciona bien. Los pozos de nuestra gente reciben los permisos adecuados. Para que haya justicia en el contexto de la implementación del artículo 33 para que todos los bienes estatales se distribuyan equitativamente, las cooperativas IUP y las MIPYME han sido mediadas a través de cambios en la ley», añadió.

Por otro lado, enfatizó que no dimitirá para proteger la dignidad de la República de Indonesia. También mencionó la dirección del presidente Prabowo Subianto de continuar manteniendo la soberanía estatal y cumplir el KPI como ministro.

«No quiero que ningún partido intente imponer su deseo de intervenir en la política estatal. No quiero esto. Sea lo que sea, estaremos arriesgando la soberanía del Estado», dijo Bahlil.

Bahlil enfatizó que daría lo mejor de sí para llevar a cabo todas las tareas que le encomendó el presidente Prabowo.

Bahlil explicó que lo que había hecho hasta ahora era parte de traducir las órdenes de Prabowo.

«Si la gente piensa en el bien, sin duda será amable. Pero si hay partes que están perturbadas, está bien. Porque queremos hacer lo mejor para el país», concluyó Bahlil.