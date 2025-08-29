La persona que las preparan las preparaciones de Silis Heegh entre el documental ‘Wit’ ‘

Cineasta groenlandés y artista visual Inuk Silis Høegh («Sumé-El sonido de una revolución») está en preproducción en «Orsoq», un documental que explora el delicado equilibrio entre elegir una vida en el aislamiento físico y aún profundamente anhelando la conexión humana. El director presentará la película durante la 12ª edición del mercado de financiamiento Gap de Production Bridge de Venice, que se lleva a cabo del 29 de agosto al 31 de agosto.

Con el remoto paisajes de Groenlandia, «Orsoq» sigue a tres personas que lideran una existencia solitaria. Estructurada en cuatro estaciones, la película entrelaza la vida de Ole, un aventurero retirado que se recupera de la cirugía cardíaca; Gerda, que lucha con soledad, se niega a abandonar su trabajo por el amor; y Pálo, atado a su madre afectada por la demencia por teléfono. A medida que se desarrollan sus historias, la película pregunta en silencio qué se encuentra en el corazón de la soledad: ¿el deseo de escapar de los demás o uno mismo?

Para Høegh, se trata más de escapar hacia este último. «Cuando me siento más vivo y la mayoría es cuando estoy solo en las montañas cazando», dijo. «Siento que esto es cuando realmente puedo respirar. Sin embargo, tampoco puedo imaginar estar lejos de mi familia durante demasiado tiempo».

La semilla de «Orsoq» creció después de la característica de debut del director, el «Sumé» de Berlinale, que en sus palabras le requería «hablar con casi todo Groenlandia». «Fue una gran experiencia, pero corrió mi batería social», recordó. Ese agotamiento lo llevó a investigar la soledad autoimpuesta, y finalmente lo llevó a un pequeño depósito de petróleo cerca de Nuuk, atendido durante todo el año por solo tres trabajadores.

Emile Hertling Péronard, productor del proyecto y fundador de su productora Ánorâk Film, enmarca el concepto dentro de la historia más amplia de Groenlandia. «Esta película se trata de equilibrio», dijo. «En Groenlandia, fuimos llevados de la naturaleza a las ciudades durante la colonización. Nos hemos esforzado tanto hacia los valores occidentales que tal vez ahora estamos descubriendo que hay una parte de nosotros que perdimos, algo en la naturaleza que tenemos que encontrar nuevamente».

Visualmente, «Orsoq» busca capturar no solo sus personajes, sino también el raro silencio del país mismo. «Groenlandia es uno de los únicos lugares en el mundo donde puedes experimentar un silencio absoluto», explicó Høegh. «Quiero que esta sea una película con no demasiadas palabras para que la audiencia pueda sentir lo mismo que los personajes, lo que es ser simplemente, sin ruido de fondo».

Y, sin embargo, el compositor Pälvi Takala agrega un contrapunto frágil, un motivo silboso que enhebra las historias. Llega casi imperceptiblemente, marcando la transición de la soledad de un personaje a la de otro. En una película basada en silencio, el más mínimo cambio en el sonido hace que la audiencia se incline más cerca del paisaje y las palabras que lo atraviesan.

En cuanto a las estaciones, sirven como un registro emocional en lugar de un telón de fondo. «El invierno significa oscuridad en Groenlandia», dijo Høegh. «Es un momento de reflexión, cuando las personas se recuperan dentro de sí mismas». Los meses más cálidos proporcionan un contrapunto, con el tiempo que moldea el ritmo de la película y la experiencia de la soledad.

Con «Orsoq», Høegh regresa a la etapa internacional con una exploración íntima y contemplativa de lo que significa vivir en el umbral entre el aislamiento y la comunidad. «Parece que los humanos tienen algún tipo de personalidad dividida», reflexionó. «Anhelamos la soledad, pero al mismo tiempo necesitamos a los demás. Esta contradicción me fascina».