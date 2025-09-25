La persona ‘miembro’ que venció al empleado de Zaskia Adya Meca resultó ser un soldado TNI, ahora asegurado

Jueves, 25 de septiembre de 2025 – 19:28 Wib
Yakarta, Viva – Los perpetradores de la persecución de la fadisal que son empleados de artistas Zaskia Adya Mecaconfirmó a una persona poco escrupuloso soldado TNI.
«Que era cierto que había un incidente de paliza realizado por la persona miembro El TNI contra FS Brothers, que comenzó con disputas de tráfico en la carretera entre los dos «, dijo el jefe de información Kodam Jaya (Kapiph Jaya), coronel Czi Anto Indriyanto, jueves 25 de septiembre de 2025.
En la actualidad, la persona en cuestión está siendo examinada intensamente por Pomdam Jaya. El proceso legal para este caso seguramente se ejecutará de forma transparente y profesionalmente.
«En la actualidad, la persona en cuestión ha sido asegurada en Denpom Jaya 1/Cijantung para el proceso de manejo continuo, incluida también solicitar información de las partes relacionadas como testigos durante el incidente», dijo.
Anteriormente informó, la artista Zaskia Adya La Meca estaba furiosa después de que uno de sus empleados, Faisal, fue golpeado por la motocicleta que estaba en contra de la dirección y afirmaba ser miembro.
La policía ahora está interviviendo en la investigación de este caso. El incidente se reveló a través de Instagram Subiendo @Zaskiaadyamecca. En su publicación, Zaskia compartió un breve mensaje de Faisal y una foto de un casco lleno de ampollas supuestamente debido al golpe del perpetrador.
«Ada motor La dirección opuesta, casi chocó contra la motocicleta de Faisal y Kala (hijo de Zaskia) «, escribió Zaskia, citada el lunes 22 de septiembre de 2025.
