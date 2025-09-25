¿La persona ‘miembro’ que venció a Zaskia Adya La Meca del empleado de TNI? Esta es la palabra danpomdam jaya

Yakarta, Viva – Autor persecución artista Zaskia Adya MecaFaisal todavía se busca. Existe la sospecha de que el perpetrador es una persona TNI.

Leer también: ¡El nuevo Honda Adv 160 apareció apuesto en iMOS 2025, ¡mira su superioridad aquí!



Relacionado con esto, el Coronel Danpomdam Jaya CPM Donny Agus Priyanto habló. Dijo, de hecho, la víctima había presentado una queja a su lado. Pero, cuando se les preguntó si los perpetradores eran los TNI que no había respondido claramente.

«La nueva víctima hizo un informe de queja ayer y aún continuaba», dijo, el jueves 25 de septiembre de 2025.

Leer también: Yamaha lanza el último Xmax Tech Max para RP. 75 millones, ¡mira los cambios aquí!





Zaskia Adya La Meca, Foto: Isra Berlian

Mientras tanto, el jefe de policía de Pasar Minggu, el comisionado de policía, Anggiat Sinambela, respondió al reconocimiento de Zaskia, quien dijo que los perpetradores habían sido arrestados. Él dijo que la policía todavía estaba cavando información de tres testigos que conocían el incidente de la persecución.

Leer también: Suzuki lanza oficialmente Access 125, scooter elegante para la movilidad urbana



Incluyendo de faisal. La policía también ha confiscado imágenes de la cámara de CCTV en la escena. Sin embargo, no son los datos claros los que pueden revelar a los perpetradores.

«No ha habido (arresto de sospechosos supuestamente la persecución del personal de Zaskia Adya La Meca)», dijo Anggiat Sinambela.

Anteriormente informó, la artista Zaskia Adya La Meca estaba furiosa después de que uno de sus empleados, Faisal, fue golpeado por la motocicleta que estaba en contra de la dirección y afirmaba ser miembro.

La policía ahora está interviviendo en la investigación de este caso. El incidente se reveló a través de Instagram Subiendo @Zaskiaadyamecca. En su publicación, Zaskia compartió un breve mensaje de Faisal y una foto de un casco lleno de ampollas supuestamente debido al golpe del perpetrador.

«Ada motor La dirección opuesta, casi chocó contra la motocicleta de Faisal y Kala (hijo de Zaskia) «, escribió Zaskia, citada el lunes 22 de septiembre de 2025.