La persecución de los funcionarios en Sragen resulta motivada por los celos: llevaban saliendo tres años y medio

Sragen, VIVA – Casos de abuso a funcionarias públicas (PNS) en Sragen, Java Central, comenzó a salir a la luz con el descubrimiento de una serie de hechos nuevos. El autor resultó ser el novio de la víctima. Como estaba celoso de ver a la víctima con otro hombre, el perpetrador se enojó.

Se sabe que el perpetrador tenía las iniciales DSW (39), residente de Karanganyar, mientras que la víctima, un ASN que sirvió en Kesbangpol, Gobierno de Sragen Regency, tenía las iniciales YEL (43), residente de Sragen, Java Central.

La policía de Kasatreskrim Sragen, AKP Ardi Kurniawan, publicó un caso de abuso a funcionarios públicos Foto : Mahfira Putri/tvOne/Sragen

La policía de Kasatreskrim Sragen, AKP Ardi Kurniawan, dijo que el abuso se basó en los celos del sospechoso después de que la víctima subió una foto con otro hombre en las redes sociales de la víctima.

«Inicialmente la víctima conoció al sospechoso DSW alrededor de julio de 2022 a través de las redes sociales. Luego, en septiembre de 2022, la víctima y el sospechoso tenían una relación especial o estaban saliendo», dijo AKP Ardi, el viernes 17 de octubre de 2025.

La relación entre los dos continuó a pesar de que el perpetrador fue encarcelado por robo y no salió de prisión hasta 2024.

Hasta junio de 2025, la víctima subía a sus redes sociales una foto con un miembro de la tripulación o de la oficina después de realizar un viaje a Bali con sus compañeros de oficina.

«El sospechoso vio la publicación de la víctima en las redes sociales y le preguntó sobre el hombre. El perpetrador amenazó con buscar al hombre en la foto de la víctima», explicó AKP Ardi.

Luego, el 1 de julio de 2025, cuando la víctima salía a trabajar, el sospechoso llegó a la casa de la víctima y la agredió.

Hasta que finalmente el 5 de octubre de 2025, la víctima terminó la relación con el sospechoso. Después de terminar la relación, la víctima supuestamente bloqueó todas las redes sociales del perpetrador.

La policía investiga la escena del crimen en la sala de trabajo de los funcionarios del complejo de oficinas gubernamentales de Sragen Regency. Foto : Mahfira Putri/tvOne/Sragen

Sintiéndose inaceptable y celoso, el perpetrador finalmente agredió a la víctima mientras ésta estaba en su oficina, el lunes (10/13/2025).

En la habitación, el sospechoso se acercó a la víctima e inmediatamente se enojó. El perpetrador también lo amenazó antes de finalmente golpearlo con el arma de airsoft que portaba y darle patadas.

«La víctima fue golpeada con un objeto, un arma de fuego de color negro, aproximadamente 5 veces, impactando en la cabeza, los codos y las manos. También fue pisada con el pie izquierdo y el pie derecho de la víctima», explicó.