Yakarta, Viva – una persona periodista La foto canadiense decidió terminar su trabajo como colaborador Reuters. Acusó a la agencia de noticias de los medios como un medio propaganda Israel y cubriendo la crueldad de Israel contra los periodistas en Gaza.

Leer también: 18.489 estudiantes y cientos de maestros palestinos fueron asesinados por ataques israelíes



Valerie Zink, quien trabajó Stringer para la Agencia de Noticias de Reuters durante ocho años, anunció su renuncia a las redes sociales, compartiendo fotos de sus tarjetas de prensa que se cortaron en dos.

«En este momento, no puedo imaginar usar esta tarjeta de prensa que no sea con una profunda vergüenza y tristeza», escribió Zink en Facebook. NDTV, Jueves 28 de agosto de 2025.

Leer también: Iwakum Kecam Beating of Photo Periodistas durante la demostración Liputan en el Parlamento



Dijo que la agencia de noticias estuvo involucrada en la «traición de periodistas» a través de su cobertura de la guerra israelí en Gaza.



Los residentes pusieron rosas sobre una serie de fotos del periodista de conflictos israelí-hamas en Gaza, Palestina en una acción pacífica en Solo, Java Central, domingo (17/12/2023). Foto : Entre fotos/Maulana Surya/Nym.

Leer también: UNICEF: El hambre en Gaza no se debe a la falta de alimentos, sino debido al bloqueo israelí



«Es imposible para mí mantener una relación con Reuters dado su papel en justificar y permitir asesinatos sistemáticos a 245 periodistas en Gaza. Le debo a mis colegas en Palestina al menos esto y mucho más», escribió Zink.

Citando informes Reuters Con respecto al asesinato del periodista de Al Jazeera, Anas Al-Sharif, a principios de este mes, acusó a la agencia de noticias para repetir la infundada afirmación de Israel de que Anas al-Sharif estaba afiliado a Hamas.

«Una de las muchas mentiras que obedientemente repitió y confirmaron los medios de comunicación como Reuters», dijo.

Anas al-Sharif, es un ganador del Premio Pulitzer por su trabajo publicado por Reuters. Anas antes de la muerte: había solicitado protección de los medios internacionales después de ser amenazado por el ejército israelí después del informe que hizo sobre el aumento del hambre en Gaza.

«El hecho de que Anas al-Sharif ganó el Premio Pulitzer para Reuters no los alentó a defenderlo cuando las fuerzas de ocupación israelíes lo pusieron en la ‘lista de objetivos’ de periodistas acusados ​​de ser militantes de Hamas y yihad islámica», dijo Zink.

«Tampoco los alentó a informar su muerte honestamente cuando fue cazado y asesinado unas semanas después», continuó

Zink también se refirió al ataque del lunes en el Hospital Nasser en Gaza, donde otros cinco periodistas, incluido el camarógrafo de Reuters, Hossam al-Masri, fueron asesinados. Lo describió como un ataque de «doble toque» al objetivo civil.

«Donde Israel bombardeó objetivos civiles, como escuelas u hospitales, esperando la llegada de oficiales médicos, equipos de rescate y periodistas; luego ataca nuevamente», dijo Zink «, dijo Zink», dijo Zink «, dijo Zink», dijo Zink «, dijo Zink», dijo Zink «, dijo Zink», dijo Zink «, dijo Zink», dijo Zink «, dijo Zink».

Citando al periodista Jeremy Scahill, Zink cree que los grandes medios de comunicación occidentales, desde el New York Times hasta el Washington Post, de AP a Reuters, se han convertido en un camino de propaganda israelí, que purifica los crímenes de guerra y degradando la dignidad de las víctimas palestinas, e ignorando sus colegas y su compromiso con los informes correctos y éticos.

«Repetir la ingeniería del genocidio israelí sin garantizar su credibilidad», escribió,

«Los medios occidentales han permitido el asesinato de más periodistas en dos años en una tierra estrecha en comparación con la combinación del número de periodistas durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, Afganistán, Yugoslavia y Ucrania».

Desde octubre de 2023, 246 periodistas han sido asesinados por ataques israelíes en Gaza, según grupos de medios locales.

Casi 63,000 palestinos han sido asesinados durante casi dos años, debido al continuo bombardeo israelí que hizo que el camino estrecho destruyó. Gaza también se enfrentó a los campos de refugiados de «Hunger Man» y de refugiados después de casi dos años de ataques interminables.