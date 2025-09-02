La pérdida total estimada debido a las manifestaciones en varias regiones es casi RP. 900 mil millones

Yakarta, Viva – Gobierno a través de Ministro de Obras Públicas (Pu), Dody Hanggodo transmitir, Pérdida total Como resultado de manifestaciones en varias regiones en Indonesia, se estima que alcanza casi Rp. 900 mil millonescon el número más alto en la región de Java Oriental.

«El costo total en toda Indonesia, ayer calculamos, casi alrededor de Rp. 900 mil millones», dijo Ddy en Yakarta, martes 2 de septiembre de 2025.

Explicó que la pérdida estimada de daños a la infraestructura había incluido varias instalaciones en toda Indonesia, incluidos los edificios de DPRD que fueron quemados, puertas de peaje, paradas de autobús y otros.

Ministro de Obras Públicas, Dody Hanggodo

Dody estima que la provincia con el mayor valor de pérdida es Java Oriental, porque ve una serie de infraestructura quemada que incluye el Edificio del Estado Grahadi que es un patrimonio cultural, la oficina de DPRD de la ciudad de Kediri y otros.

Además de Java Oriental, Ddy también destacó el daño que ocurrió en Makassar, Sur Sulawesi, relacionado con la quema de la oficina de DPRD de Makassar el viernes 29 de agosto al sábado 30 de agosto de 2025 de la mañana.

«Aproximadamente el más grande es Java East y Makassar», dijo Dody.

Por lo tanto, para responder a las diversas pérdidas, el Ministerio de Obras Públicas ha preparado un presupuesto de emergencia para apoyar la mejora de la infraestructura que se dañó ayer en una serie de manifestaciones.

La preparación del presupuesto fue confirmada por Ddy de acuerdo con la dirección del presidente Prabowo, y se garantizó que no interrumpiera otros programas estratégicos del presidente.

«Utilizamos el presupuesto de emergencia y el presupuesto en nosotros, solo esta es realmente una condición de respuesta de emergencia para nosotros. La dirección del presidente (Prabowo Subianto), esta es una condición de respuesta de emergencia para las obras públicas», dijo. (Hormiga).