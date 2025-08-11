La pérdida inicial del caso de corrupción de corrupción para Hajj llega a RP. 1 billón

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) revelar el cálculo inicial pérdida el estado en el caso de presunta corrupción para determinar la cuota y la implementación de la peregrinación en Ministerio de Religioso 2023-2024 alcanzó más de RP 1 billón.

«En este caso, el cálculo inicial de la supuesta pérdida de su país fue más de RP1 billones», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, a los periodistas en el KPK Red and White Building, South Yakarta, lunes 11 de agosto de 2025.

Budi explicó que el cálculo solo fue realizado por el KPK interno. Sin embargo, esto se ha discutido con la Agencia de Auditoría Suprema (BPK) de Indonesia.

«También se ha discutido con amigos en el BPK, pero sigue siendo un recuento inicial. Por supuesto, más tarde BPK calculará con más detalle», dijo.

Anteriormente, el KPK anunció que la investigación de presuntos casos de corrupción comenzó a determinar la cuota y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula Haji soñando Específicamente al ocho por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)