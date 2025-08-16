La pérdida de pretemporada de los Falcons destaca grandes problemas antes de los recortes de la lista

Getty

El Atlanta Falcons dejó caer su segundo juego de pretemporada el viernes por la noche, cayendo 23-20 ante el Titanes de Tennessee Dentro del estadio Mercedes-Benz. Si bien el puntaje final será olvidado en septiembre, el rendimiento ofreció algunos recordatorios importantes (y planteó nuevas preocupaciones) con recortes de lista a menos de dos semanas.

El problema más claro? La profundidad de la línea ofensiva de Atlanta continúa cayendo detrás del resto de la lista, y se está volviendo más difícil ignorar. Mientras que otros grupos de posición han mostrado crecimiento durante el campamento, el frente ofensivo sigue estancando unidades con penalizaciones e inconsistencia.

Momento de las sanciones en el puesto

El entrenador en jefe de los Falcons, Raheem Morris, se sentó a sus titulares proyectados que dejaban el segundo y tercer stringers para manejar la mayor parte del trabajo por adelantado. El resultado fue una excursión descuidada llena de sanciones que repetidamente socavan unidades prometedoras.

El ejemplo más evidente llegó después del esquinero Brooks de Natrone entregó la primera intercepción de los Falcons de la pretemporada, devolviéndolo 33 yardas para establecer la ofensiva dentro de la línea de 30 yardas de Tennessee. Con el impulso finalmente cambiando el camino de Atlanta, la línea ofensiva se comprometió con sanciones consecutivas que borraron la posición de campo. Lo que debería haber sido una oportunidad de anotación dorada terminó con un gol de campo desinflado.

Ese tipo de errores no estaban aislados. Ya sea falso comienzo, retención o tareas perdidas, la línea luchó para proporcionar estabilidad. Fuera de dos jugadas de salpicaduras (un touchdown de 43 yardas corriendo por el corredor Nathan Carter y una toma de touchdown de 52 yardas por receptor abierto Chris Blair) El delito rara vez sostuvo cualquier ritmo.

Profundidades de profundidad expuestas

Para ser justos, los Falcons no jugaron Jake Matthews, Chris Lindstrom, Kaleb McGary, Matthew Bergerono Ryan Neuzil. Pero eso solo reforzó el punto: sin sus titulares, la línea ofensiva tiene grandes signos de interrogación. La pretemporada está destinada a probar la profundidad, y a través de dos juegos, esas reservas no han podido demostrar que se puede confiar.

Ese es un problema que va más allá de agosto. Las lesiones son inevitables en la NFL. Entonces, si las copias de seguridad no pueden mantenerse las suyas, los Falcons podrían encontrarse luchando cuando el desgaste llega en la temporada regular.

También ejerce presión sobre la oficina principal. Con la fecha límite de 53 hombres que llega el 26 de agosto, el gerente general Terry Fontenot y su personal pueden necesitar recorrer el cable de exención para los veteranos linieros capaces de intervenir como una profundidad confiable.

El receptor abierto y las salas de corredor están comenzando a asentarse, y algunos defensores continúan abriéndose camino hacia la conversación. Pero la línea ofensiva permanece inestable, y hasta que se estabilice, el rompecabezas de la lista de los Falcons no se completará.

Los Falcons cerrarán su pizarra de pretemporada el próximo viernes contra los Dallas Cowboys en el estadio AT&T. Será la audición final antes de que se realicen los cortes finales, y una oportunidad más para que la línea ofensiva demuestre que puede evitar ser el punto débil del equipo en la temporada regular.