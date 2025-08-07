La pérdida de la NBA probablemente presionó los esfuerzos de ventas de anuncios de descubrimiento de Warner Bros.

Un rebote difícil – la pérdida de derechos para mostrar los juegos de la NBA – Probablemente engorro Descubrimiento de Warner Bros.La capacidad de atraer dólares publicitarios durante la televisión más reciente «por adelantado«Mercado, con la compañía negando a revelar su nivel de compromisos publicitarios a pesar de que la mayoría de sus rivales lo han hecho.

La compañía reconoció el jueves en una carta a los accionistas que «las negociaciones para el por adelantado de los Estados Unidos están en gran medida completas», y señaló que «disfrutó de fijaciones fuertes y demanda resistente de programación deportiva, y precios firmes para el entretenimiento general». Pero no había orientación sobre si el volumen de compromisos de AD que aseguró era mayor que, igual o inferior a lo que obtuvo en 2024. En el pasado, tal ausencia de divulgación ha indicado una recesión en los compromisos iniciales.

Se proyectó que Warner perdería $ 1.1 mil millones en publicidad televisiva en 2026, aproximadamente el 23% de su total este año, según una nota de investigación de marzo de Robert Fishman, analista de Moffettnathanson, debido en gran parte a la ausencia de la ausencia de la ausencia del NBA en sus redes por primera vez desde 1989. En el por adelantado, las compañías de televisión estadounidenses intentan vender la mayor parte de su inventario comercial vinculado a su próximo ciclo de programación. Warner Bros. Discovery el jueves se negó a ofrecer cualquier detalle sobre el volumen de ofertas que obtuvo en el mercado inicial de este año.

De hecho, una de las compañías que aseguró un nuevo acuerdos de derechos con la liga de baloncesto dijo que sus acuerdos iniciales alcanzaron niveles récord. NBCUniversal dijo en agosto que su nuevo acuerdo de 11 años para los derechos de la NBA resultó en un Aumento del 15% en los compromisos publicitarios «por adelantado» En sus ofertas principales de noticias, deportes y entretenimiento, con una cuarta parte de sus patrocinadores de la NBA nuevos en la televisión lineal tradicional.

NBCU, Disney, Fox, Paramount y Televisaivision han ofrecido orientación sobre el volumen vinculado a sus ventas iniciales. NBCU y Fox fueron impulsados por los eventos deportivos que tienen en 2026. NBCU transmitirá el Olímpico y Super Bowl de invierno el próximo año, mientras que su Telemundo tiene derechos en español para la Copa Mundial. Mientras tanto, Fox tiene derechos de la Copa Mundial en inglés.

Las empresas sin especiales de deportes limitados parecían funcionar incluso con los esfuerzos de ventas del año pasado. Disney, Paramount y Televisaunivision todos Los compromisos iniciales indicados eran planos con lo que habían logrado en 2024.

Durante una llamada con los inversores el jueves, los ejecutivos de Warner parecían optimistas sobre sus ventas por adelantado. «Obviamente teníamos algunas preocupaciones en el año con el entorno macroeconómico y geopolítico. Y el hecho es que el mercado se ha mantenido muy bien», dijo Gunnar Wiedenfels, director financiero de Warner, que se convertirá en CEO de una nueva compañía que albergará todos los activos de TV de la entidad actual. «Hemos visto precios en todas las categorías, y más aún en deportes que en el entretenimiento general. En el lado digital, hay cierta presión de precios, pero hemos mantenido una prima de precio muy fuerte para la calidad del inventario que estamos entregando. Entonces, net-red, estoy muy contento con el resultado».

Warner Bros. Discovery puede tener más que resolver después de su pérdida de derechos de la NBA. Es probable que salga de la relación le dé más efectivo que pueda gastar en otro contenido. Al mismo tiempo, Warner sin la NBA también es sin razón, regularmente le daba a Madison Avenue para llegar a los acuerdos. Como la compañía señaló en su carta de accionista el jueves, «No tendremos la NBA en los Estados Unidos a partir del cuarto trimestre,

lo que afectará tanto los ingresos publicitarios como el costo de los ingresos «.