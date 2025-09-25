La pérdida de la fortaleza dura Shin Tae-yong en la era del equipo nacional indonesio Patrick Kluivert

VIVA – Equipo nacional Indonesia publicó oficialmente una lista de jugadores para enfrentar dos partidos pesados ​​para la cuarta ronda de la zona asiática 2026 en octubre de 2025.

Bajo el comando Patrick KluivertEl equipo de Garuda se enfrentará a dos gigantes asiáticos, a saber, Arabia Saudita en Jeddah el 9 de octubre, luego Irak hace tres días.

Kluivert tomó una decisión sorprendente al no llamar a dos pilares importantes, Marselino Ferdinan y Mees Hilgers. Además, el nombre del centrocampista Ivar Jenner El que solía ser el motor del juego de la era Shin Tae-yong también regresó a la lista.

De hecho, Jenner es conocido como uno de los jugadores más consistentes en el centro del campo de Garuda. Sin embargo, el factor de lesión hizo que su posición desapareciera del escuadrón de Kluivert.

Jenner ha estado ausente desde la agenda del partido de la FIFA en septiembre pasado. Su condición se hizo más clara cuando no fue incluido en la lista de jugadores Jong Utrecht contra SC Cambuur en la Liga Holandesa 2 el 23 de septiembre de 2025. La situación confirmó que el mediocampista de 21 años aún no estaba recuperado.

La ausencia de Ivar se convirtió en un gran centro de atención de los partidarios de Garuda. Su cuenta personal de Instagram se inundó inmediatamente con comentarios. Algunos están decepcionados, otros brindan oraciones y apoyo.

«¿Cómo no se pudo llamar a Ivar?», Escribió un fanático. «Bang, ¿cómo no se llama al equipo nacional de la Ronda 4», comentó otros seguidores?

No algunos también dan aliento. «Vuelve pronto hermano», dijo un fanático. «Sigue con el espíritu, oración Sí Indonesia pasó la era de Patrick», agregó otro.